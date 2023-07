Ecovacs Deebot N8 Pro Care, mai visto a questo prezzo: costa la metà

Fonte foto: Ecovacs Deebot

Quale è uno degli elettrodomestici più amati dagli italiani e dalle italiane negli ultimi anni? No, non stiamo parlando della friggitrice ad aria, bensì del robot aspirapolvere. Questo elettrodomestico dalla forma compatta è diventato in pochissimo tempo uno dei dispositivi più desiderati e il motivo è abbastanza semplice: semplifica le pulizie domestiche. Lo possiamo attivare mentre siamo fuori casa o quando siamo al lavoro e al nostro ritorno il pavimento è perfettamente pulito.

Di robot aspirapolvere ne troviamo a decine sul mercato, tutti con caratteristiche abbastanza differenti l’uno con l’altro. Per capire quale scegliere bisogna affidarsi alla scheda tecnica e soprattutto al prezzo. Quando se ne trova uno in offerta a un prezzo eccezionale non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Come accade oggi con l’Ecovacs Deebot N8 Pro Care, robot top di gamma disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 47% che ce lo fa pagare praticamente la metà. Si risparmiano più di 250€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Nella confezione sono presenti anche diversi accessori e 3 panni per la pulizia. Il robot Ecovacs è dotato di tutte le funzionalità che si cercano solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire dalla mappatura dell’abitazione. Ecco quanto costa e le caratteristiche dell’Ecovacs Deebot N8 Pro Care.

Ecovacs Deebot N8 Pro Care

Ecovacs Deebot N8 Pro Care: funzionalità e scheda tecnica

Potenza di aspirazione, facilità di utilizzo e sensori di ultima generazione in grado di mappare accuratamente l’abitazione. Tutto questo e molto altro lo troviamo sull’Ecovacs Deebot N8 Pro Care, un robot aspirapolvere molto interessante e con un rapporto qualità-prezzo imperdibile.

Ecovacs ha dotato questo robot di una potenza di aspirazione superiore rispetto a molti altri elettrodomestici simili, il che lo rende perfetto per pavimenti duri. Impostando la modalità Max+, il robot rimuove anche i peli degli animali e la polvere che si annida nella profondità dei tappeti. Oltre ad aspirare e spazzare, il robot è anche in grado di lavare il pavimento: puoi scegliere tra quattro diversi livelli di controllo dell’acqua in base alla tipologia di pavimento.

L’Ecovacs Deebot N8 Pro Care sfrutta al meglio i sensori presenti sulla scocca per mappare efficacemente l’abitazione. La tecnologia TrueMapping con rilevamento laser D-ToF è in grado di rilevare qualsiasi ostacolo presente nell’abitazione e pianifica il percorso migliore in modo che la pulizia sia efficiente e rapida. Tramite l’app per lo smartphone puoi anche decidere in quali stanze dedicare maggior tempo e quali, invece, non pulire nel passaggio quotidiano.

Nella confezione sono presenti anche diversi accessori molto utili: 4 coprimacchia in microfibra lavabili, 1 stazione di ricarica, 6 spazzole laterali, 1 serbatoio dell’acqua OZMO, 10 panni per la pulizia monouso, 4 filtri per la polvere ad alta efficienza. Insomma, un robot aspirapolvere che vi arriva in casa con tutti gli accessori del caso.

Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8 Pro Care: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per questo robot aspirapolvere Ecovacs top di gamma. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 47% a un prezzo di 299€. Si tratta di una delle migliori promo per questa tipologia di dispositivo e praticamente lo si paga la metà. Acquistandolo oggi approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web con tutte le garanzie offerte da Amazon, compresa la consegna super rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

