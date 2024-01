Lefant M210, un robot aspirapolvere efficiente che costa il giusto

Fonte foto: Lefant

Chi vuole acquistare un robot aspirapolvere è costretto a fare i conti con prezzi piuttosto elevati che, seppur giustificabili da tecnologie estremamente sofisticate, potrebbero non essere adatti a tutte le tasche.

Le alternative economiche ci sono e, seppur con qualche ovvia rinuncia, consentono di portare a casa prodotti funzionali, che svolgono egregiamente il proprio lavoro e costano il giusto, come il Lefant M210, un robot aspirapolvere low-cost ma dal grande potenziale.

Grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore, il prezzo scende sotto ai 100 euro, un’offerta imperdibile che porta questo device al minimo storico.

Lefant M210 – Robot aspirapolvere – Potenza di aspirazione 1.800 Pa

Lefant M210: scheda tecnica

Lefant M210 è diverso da tutti gli altri robot: è molto piccolo (appena 28 centimetri di diametro e 7,8 di altezza, arriva ovunque), non esegue la mappatura della casa (ottimo per la privacy) e ha due spazzole rotanti poste ai lati del dispositivo che raccolgono lo sporco e lo indirizzano verso la bocca di aspirazione, che ha una potenza di aspirazione di 1.800 Pascal (con la possibilità di regolarla su tre livelli di intensità).

All’interno del robot c’è il contenitore di raccolta per la polvere da 500 ml, che può essere facilmente rimosso e svuotato tramite il pannello frontale.

Ci sono 4 modalità di pulizia a disposizione dell’utente: la pulizia automatica, la modalità predefinita, che lascia al robot tutte le decisioni da prendere, incluso il percorso da seguire; pulizia bordi, che permette al dispositivo di pulire lungo i muri della stanza, seguendo appunto il perimetro dell’ambienta in cui opera; pulizia a spot, per pulire un punto fisso e rimuovere al meglio le macchie incrostate; pulizie organizzate, con il robot che si muove a zig zag per una copertura completa degli ambienti.

Lefant M210, all’occorrenza, può anche lavare i pavimenti ma l’utente dovrà acquistare separatamente l’apposito supporto per i pannetti vibranti, che sono delle salviettine imbevute usa e getta.

Utilizzando l’applicazione ufficiale Lefant Life (disponibile per iOS e Android) si può pianificare la pulizia delle varie aree della casa e selezionare l’ora e il tipo di modalità da utilizzare in ogni ambiente. Sempre tramite applicazione l’utente può controllare il robot manualmente utilizzando lo smartphone come se fosse una specie di joystick. In alternativa è possibile utilizzare il telecomando in dotazione.

Per chi utilizza Alexa o Google Home è possibile gestire il device anche utilizzando i comandi vocali, semplificandone ulteriormente il funzionamento.

Riguardo al sistema di navigazione il robot utilizza la tecnologia Fremove 2.0, con un sensore a infrarossi anticollisione che gli consente di muoversi in ogni ambiente evitando gli ostacoli e i classici sensori anticaduta che evitano che cada in prossimità di scale o altri dislivelli.

Infine la batteria è da 1.800 mAh con un’autonomia dichiarata di circa 100 minuti, per una ricarica completa del dispositivo sono, invece, necessarie 4 ore e mezza.

Lefant M210: l’offerta su Amazon

Lefant M210 è un sistema per la pulizia degli ambienti domestici semplice e intuitivo, perfetto per chi ha bisogno di un prodotto veloce da configurare e con un prezzo decisamente accessibile.

Per acquistarlo, infatti, sono necessari 209,99 euro, tuttavia grazie ad Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 99,99 euro (-52%, -110 euro), uno sconto importante, l’ideale per convincere gli indecisi a passare a un moderno sistema per le pulizie.

