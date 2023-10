Rowenta, ferro da stiro a vapore mai così conveniente: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Inutile girarci attorno. Tra le varie attività domestiche, la stiratura è probabilmente quella meno apprezzata di tutte. Noiosa e faticosa, porta via molto tempo con risultati non sempre ottimali. Il Rowenta Powersteam prova a ribaltare questa credenza facilitandoti la vita di fronte alla tavola da stiro

Il ferro da stiro dello storico produttore tedesco, in offerta oggi su Amazon, ti permetterà di ottenere abiti degni della miglior lavanderia o stireria in pochissimo tempo e con pochissima fatica. Merito, ovviamente, della potenza del vapore, ma anche di una piastra capace di scaldarsi velocemente e di spianare anche le pieghe più ostinate. La promozione top garantita dal colosso del commercio elettronico, poi, ti permette di risparmiare decine di euro sul prezzo di listino: non è mai stato così conveniente.

Rowenta Powersteam ferro da stiro con generatore di vapore

Rowenta Powersteam scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Eliminare le pieghe da camicie, pantaloni, abiti eleganti e ogni altra tipologia di capo di abbigliamento non sarà mai stato così semplice. Grazie al ferro da stiro a vapore Rowenta Powersteam potrai avere capi degni di una stireria professionale in pochi minuti.

Merito della caldaia da 2600 Watt, capace di erogare continuativamente vapore a 120 g/min di potenza e con un colpo di vapore da 350 g/min per avere la meglio anche sulle pieghe più difficili. E grazie al sistema di riscaldamento veloce, potrai iniziare a stirare a piena potenza in una manciata di minuti dall’accensione.

La piastra MicroSteam400 (brevettata da Rowenta) è realizzata in acciaio inox di alta qualità e presenta 400 microfori che assicurano una distribuzione omogenea e ottimale del vapore. Una soluzione hi-tech che permette al ferro da stiro Rowenta di scivolare con facilità anche sui tessuti sintetici più "coriacei" e di eliminare pieghe con una sola passata.

Potrai poi scegliere tra diverse modalità di stiratura. Non manca, ad esempio, la stiratura verticale, grazie alla quale eliminare pieghe da vestiti, tende e lenzuola senza dover utilizzare la tavola da stiro. La modalità ECO, invece, assicura un risparmio energetico del 25% senza però che le prestazioni ne risentano eccessivamente.

Rowenta, ferro con caldaia a prezzo mai visto: sconto e prezzo finale

Acquistando oggi il Rowenta Powersteam approfitterai di una delle migliori offerte domenicali di Amazon. Il ferro da stiro a vapore può essere tuo a un prezzo piccolissimo grazie allo sconto del 41%. In questo modo ti costa 119,99 euro anziché 199,99 euro, con un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.

