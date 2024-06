Rowenta, questo aspirapolvere è da comprare subito: prezzo in picchiata

L'aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 è in promo con uno sconto del 47% e solo per oggi la paghi praticamente la metà. Ecco le caratteristiche

Ci sono delle occasioni che non bisogna farsi sfuggire e che permettono di fare grandi affari risparmiando centinaia di euro. Ed è esattamente quello che accade oggi su Amazon con la scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60, modello top di gamma che assicura una grande potenza di aspirazione e che è anche semplice da utilizzare. Si tratta di un’aspirapolvere senza fili maneggevole e che puoi portare in giro per casa senza troppi problemi. Il design flessibile permette di arrivare in qualsiasi angolo della tua abitazione ed è dotata anche di utili accessori che la rendono versatile. Insomma, il classico aspirapolvere di ultima generazione che rende la pulizia domestica più semplice e che fornisce un aiuto sostanziale nelle faccende domestico.

In questo articolo, però, non vogliamo soffermarci troppo sulle caratteristiche tecniche: come anticipato, la scopa elettrica Rowenta è protagonista di un’offerta top da non farsi scappare. Solo per pochissimi giorni la trovi su Amazon con uno sconto del 47% rispetto a quello consigliato che ti fa risparmiare ben 140 euro e la paghi praticamente la metà. Prezzo al minimo storico che la fa diventare uno degli elettrodomestici più desiderati e venduti in queste ultime ore sul sito di e-commerce.

Aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta a tempo che potrebbe terminare da un momento all’altro. Da oggi trovi la scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60 con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo a 159,99 euro, con un risparmio netto di 140 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi durante la fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni e hai anche ben 30 giorni a disposizione per effettuare il reso gratuito. Insomma, la classica offerta speciale che non puoi farti scappare.

Scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60: la scheda tecnica

Vediamo adesso le caratteristiche tecniche di questo aspirapolvere firmato Rowenta. Pulizia veloce ed efficace, grazie alla potente spazzola motorizzata, dotata anche di luci LED per individuare lo sporco anche negli angoli più bui. Il vero segreto dell’elettrodomestico è la Flex Tecnology, per una rimozione dello sporco reso ancora più semplice. Autonomia della batteria fino a 45 minuti, così potrai terminare le pulizie domestiche senza problemi, evitando che si spenga nel pieno delle faccende domestiche. La batteria da 18V si rimuove agevolmente per la ricarica.

Potrai monitorare sia l’autonomia della batteria sia la modalità di aspirazione vigente (tre tipi di velocità, in base alla tipologia di sporco da rimuovere) tramite un comodo display. Totalmente maneggevole e pratico, sia perché pesa solo 1,4 chilogrammi; sia perché ha una struttura "Stop & go", che gli consente di restare sempre in piedi e di riprenderla subito e ripartire con le pulizie; sia perché si svuota facilmente ed è anche facilmente lavabile, dato che si compone di 3 parti lavabili. Insomma, un fedele alleato per le pulizie domestiche che oggi paghi molto meno.

