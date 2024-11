Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Al Salone dei Pagamenti 2024 in mostra i nuovi metodi biometrici di pagamento e le parole d'ordine per il futuro: tokenizzazione e cybersicurezza

Al Salone dei Pagamenti 2024, attualmente in corso a Milano, Mastercard ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche che potrebbero cambiare il modo in cui effettuiamo i pagamenti. L’azienda si è concentrata su quattro aree principali: pagamenti futuri, commercio digitale, sicurezza informatica e vantaggi per i consumatori.

Pagamenti biometrici con l’iride e le vene del palmo

Una delle novità più interessanti riguarda i pagamenti biometrici. Al Salone dei Pagamenti, infatti, è stato svelato il progetto PayEye, una soluzione che utilizza la scansione dell’iride per l’identificazione e il pagamento. Inoltre, Ingenico ha mostrato un sistema che riconosce le vene del palmo della mano per autorizzare le transazioni.

Queste tecnologie potrebbero rendere i pagamenti più veloci e sicuri, eliminando la necessità di carte o dispositivi.

e-Commerce e sicurezza: Click to Pay, Passkey e tokenizzazione

Mastercard ha anche presentato soluzioni per migliorare la sicurezza e la comodità dei pagamenti online. Click to Pay e Passkey semplificano il processo di checkout, mentre la tokenizzazione protegge i dati sensibili delle carte.

Inoltre, l’azienda ha lanciato Cyber Quant, una piattaforma per la valutazione del rischio informatico, e Ethoca Consumer Clarity, un servizio che fornisce informazioni dettagliate sulle transazioni per prevenire le frodi.

Pagamenti elettronici: come saranno

Le innovazioni presentate al Salone dei Pagamenti 2024 offrono uno sguardo sul futuro dei pagamenti digitali. L’obiettivo è rendere le transazioni più veloci, sicure e convenienti, sfruttando tecnologie all’avanguardia come la biometria e l’intelligenza artificiale: anche se alcune di queste soluzioni sono ancora in fase di test, è chiaro che il settore dei pagamenti è in continua evoluzione.

Tutte queste innovazioni nel campo dei pagamenti digitali, con un’enfasi particolare sulla sicurezza, contribuiscono a rendere le carte di credito un’alternativa sempre più interessante rispetto ad altri metodi di pagamento, come i bonifici istantanei (che a breve costeranno quanto quelli tradizionali).

Sebbene i bonifici istantanei offrono una comodità innegabile, il loro utilizzo comporta anche rischi significativi, specialmente per quanto riguarda le truffe. Come sottolineato dal vice questore della Polizia Postale Lisa Di Berardino, la velocità di questi pagamenti, che avvengono in pochi secondi, li rende uno strumento appetibile per i truffatori.

Ma non solo: le innovazioni tecnologiche nel settore dei pagamenti digitali viste al Salone dei Pagamenti 2024 potrebbero anche offrire un’alternativa all’atteso Euro Digitale. L’Euro Digitale, la cui introduzione è prevista non prima del 2026, promette transazioni rapide e sicure, ma le soluzioni presentate a Milano dimostrano che il settore privato è già in grado di offrire servizi innovativi e competitivi.

La biometria, la tokenizzazione e le soluzioni avanzate di sicurezza informatica potrebbero rendere le carte di credito e i pagamenti digitali tradizionali altrettanto attraenti per i consumatori, perché a fronte di costi di gestione superiori (che indirettamente si scaricano sempre sul prezzo del bene acquistato), le carte offriranno in futuro una serie di servizi aggiuntivi a tutela del consumatore.

Si potrebbe creare, così, un mercato dei pagamenti digitali diviso in due: da una parte i pagamenti tutelati, con un piccolo rincaro, tramite i grandi circuiti di pagamento internazionali e, dall’altra, i pagamenti non tutelati, ma senza rincari significativi, permessi dall’Euro Digitale e dai bonifici istantanei.