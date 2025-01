Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Elon Musk continua a lavorare al suo progetto di rendere X (ex Twitter) in una "super app", annunciando l’inizio di una partnership con Visa che porterà al lancio di X Money, una piattaforma di servizi finanziari integrata all’interno del celebre social network. Con questo accordo gli utenti della piattaforma potranno collegare le proprie carte di debito al conto X Money, semplificando i pagamenti peer-to-peer e i trasferimenti istantanei di fondi tra il portafoglio digitale e i conti bancari tradizionali.

Che cos’è X Money e come funziona

Il settore dei pagamenti digitali ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, una situazione accelerata dalla pandemia da Covid-19 e da una sempre maggiore adozione di opzioni di pagamento online. Per questa ragione, non stupisce il fatto che negli Stati Uniti, aziende come Visa e Mastercard stiano investendo molto in questo settore, cercando di competere con colossi come PayPal, Apple Pay e Google Pay.

In un contesto del genere, la decisione di Elon Musk di integrare una soluzione di pagamento nativa all’interno di X ha un valore ancor più strategico, volto a posizionare la piattaforma social tra gli attori chiave nel settore fintech.

X Money, dunque, arriva in un momento cruciale, dove i consumatori richiedono sempre più servizi finanziari integrati che siano facili e veloci da usare per effettuare pagamenti direttamente all’interno della piattaforma e semplificare le transazioni tra utenti. La funzione, inoltre, potrebbe anche aprire nuove opportunità per i creator, le aziende e gli inserzionisti che utilizzano X.

Al momento, comunque, le uniche informazioni disponibili sono quelle twittate dall’amministratore delegato di X, Linda Yaccarino che ha confermato che la funzione arriverà nel corso del 2025 (probabilmente entro il primo trimestre) e garantirà transazioni sicure e l’accredito istantaneo di fondi su X Wallet attraverso Visa direct.

I progetti futuri di Elon Musk

Sin da quando il magnate della tecnologia ha acquistato Twitter nel 2023, le sue intenzioni erano quelle di trasformare la piattaforma in una super applicazione, sul modello di quelle cinesi, come WeChat ad esempio, con l’idea di integrare al suo interno diverse caratteristiche, dalla messaggistica ai social media, passando per l’e-commerce, l’intelligenza artificiale e, ora, i servizi finanziari.

Nel 2023, lo ricordiamo, Musk arrivò a dire che dal 2024 non sarebbero più servite le banche, perché il loro ruolo sarebbe stato assorbito da X e altre "super app" simili. Chiaramente non è andata così ma, stando alle dichiarazioni di Linda Yaccarino, X Money non è che l’inizio, con nuovi progetti e nuove funzioni che saranno svelate gradualmente nel corso di quest’anno e che potrebbero stravolgere radicalmente la user experience su X.

Se l’iniziativa avrà successo e le novità in arrivo saranno in grado di attrarre gli utenti e gli inserzionisti, Musk potrebbe riuscire a ridefinire l’attuale concetto di social media, trasformando la sua piattaforma in un ecosistema multifunzionale con al suo interno tutto ciò di cui le persone hanno bisogno.

E, soprattutto, portare per la prima volta X in utile.