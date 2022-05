Samantha Cristoforetti entra nella storia: in diretta su TikTok dallo spazio

Non più soltanto AstroSamantha, ma anche SocialSamantha. Il nuovo soprannome se lo è meritato Samantha Cristoforetti che ha appena cominciato la sua seconda esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e che è entrata nella storia per il primo TikTok in assoluto dallo spazio. Il suo profilo ufficiale è stato aggiornato con un contenuto web che era molto atteso.

L’approdo del social network tra le stelle era noto da qualche tempo e nelle ultime ore Samantha Cristoforetti ha pubblicato un video che ha fatto subito il pieno di like e commenti. Ogni promessa è debito e l’astronauta milanese ha debuttato con il racconto del suo ritorno sull’ISS e soprattutto con la sua figura immortalata mentre fluttua grazie alla microgravità.

Ma che cosa ha riservato nello specifico questo contenuto di TikTok? Si tratta in poche parole di un video che ripercorre fedelmente i vari momenti che hanno portato la Cristoforetti in orbita, a partire dal lancio con la capsula Crew Dragon di SpaceX. Come rivelato dall’astronauta lombarda, si è trattato di un momento a dir poco speciale e spettacolare, in primis l’arrivederci alle famiglie prima di volare nel cielo notturno di Cape Canaveral. La missione è poi proseguita con nove minuti di viaggio fino all’orbita e, come accade puntualmente in queste situazioni, la microgravità. Sul social è stato spiegato tutto per filo e per segno.

Due strani pupazzi a bordo

Le prime cose che sono state interessate dalla fluttuazione sono quelli che a bordo tutti chiamano indicatori Zero-G e che appunto segnalano l’assenza di gravità, un dettaglio sottolineato da Samantha Cristoforetti su TikTok per accendere ancora di più l’attenzione sullo spazio. Il video è stato infatti l’occasione per parlare di due pupazzi che accompagnano gli astronauti, vale a dire Zippy ed Etta. Il primo non è altro che una tartaruga peluche, mentre la seconda è una scimmietta. I loro movimenti segnalano all’equipaggio quando ci si trova appunto in una situazione di microgravità. Non c’è soltanto grande allenamento per affrontare queste missioni, un minimo di “svago" deve pur esserci.

Passaggio di consegne

Come ha raccontato AstroSamantha, i primi giorni nella Stazione Spaziale Internazionale sono stati a dir poco impegnativi. La piattaforma, in effetti, è affollata come non mai in questo periodo, visto che l’arrivo del nuovo equipaggio è coinciso con la presenza a bordo degli astronauti della Crew-3. Si attende ora il passaggio di consegne con il conseguente ritorno dell’equipaggio presente da più tempo sulla Terra. Ogni astronauta sa perfettamente come si possano verificare situazioni di questo tipo e non c’è alcun problema nell’avvicendarsi e nel condividere i momenti principali in orbita.

Il primo TikTok direttamente dallo spazio si è concluso con un invito ben preciso. Gli utenti social sono stati spronati a pubblicare domande in merito al video e alla missione, con tanto di vista spettacolare della Terra dall’osservatorio della stazione a fare da sfondo. Samantha Cristoforetti, la quale non è più da tempo comandante dell’ISS ma comunque parte integrante del progetto, ha terminato il contenuto con quella che è la frase tipica che la accompagnerà d’ora in poi: “Seguimi per arrivare là dove nessun tiktoker è mai giunto prima".