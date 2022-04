Samantha Cristoforetti e l’approdo di TikTok nello spazio

I social network riescono ad arrivare ovunque, persino nei luoghi più impensabili, come ad esempio lo spazio. Ne è una chiara testimonianza quello che ha deciso di fare Samantha Cristoforetti, la celebre astronauta italiana che vuole affidarsi a TikTok per la sua prossima missione in orbita.

Il grande ritorno tra le stelle di “AstroSamantha" ha ormai una data ben precisa e si conosce qualche dettaglio in più di quello che avverrà nei prossimi mesi. L’obiettivo della Cristoforetti, infatti, è quello di raggiungere un pubblico vastissimo con il suo viaggio, cercando di conquistare l’attenzione dei più giovani. Ecco perché il mondo social non poteva non essere scomodato. In che maniera?

La scelta di TikTok non è casuale, l’astronauta lombarda vuole raccontare ogni dettaglio della sua missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale mediante dei video che verranno poi pubblicati sulla celebre piattaforma. Il primo filmato è già realtà, con Samantha Cristoforetti che si è mostrata piuttosto emozionata per questa novità. Come ha avuto modo di sottolineare, bisognerà seguirla per “arrivare dove nessun tiktoker è mai giunto prima". Le premesse sono molto buone, ma le generazioni più giovani si interesseranno davvero a questi video? Il profilo ufficiale presente su TikTok è già abbastanza seguito e può contare su oltre 22mila follower, ma si punta ad aumentare questo numero.

Ultimi giorni prima della partenza

Nonostante non sia più comandante dell’ISS, Samantha Cristoforetti mantiene un grande carisma e questa iniziativa social ne è una perfetta conferma. L’obiettivo è quello di condividere tanti momenti a bordo della stazione: l’astronauta milanese rimarrà su questa piattaforma per cinque mesi di fila e l’account TikTok diventerà dunque uno strumento prezioso per rendere più comprensibile la missione, in poche parole alla portata di tutti. La partenza è sempre più vicina, dato che è in programma per il 23 aprile prossimo da Cape Canaveral, di conseguenza si attendono con una certa curiosità i filmati di AstroSamantha che renderanno senza dubbio più “simpatico" il viaggio.

Equipaggio social

L’account è diventato attivo come non mai e non ci si è limitati a un solo video. La Cristoforetti si è presentata ufficialmente nel primo filmato, mentre nel secondo ha mostrato chi sono gli altri componenti dell’equipaggio che condivideranno con lei questa esperienza. Si sta parlando di Jessica Watkins, Robert Hines e Kjell Lindgren, nomi che i più giovani potranno imparare meglio nel corso delle prossime settimane e che sono destinati a diventare molto popolari. Samantha Cristoforetti diventerà anche la prima tiktoker “extraterrestre", considerando che fino ad oggi l’unico social network sfruttato per le missioni spaziali era stato Twitter.

C’è da scommettere che ci sarà una certa rivalità tra i due social. Proprio TikTok ha bisogno di iniziative come quella che coinvolge la Cristoforetti per espandersi oltre al raggio d’azione iniziale. La piattaforma cinese esiste ormai da sei anni e inizialmente era stata pensata quasi esclusivamente per un pubblico giovane, se non giovanissimo. Ora invece ha una struttura più aperta e generalizzata, come messo in luce dal recente approdo sulle smart tv e dalla trasmissione di partite di calcio in diretta. Il compito di AstroSamantha è quindi duplice, far conoscere a tutto il mondo cosa succede a bordo dell’ISS e rendere TikTok ancora più popolare.