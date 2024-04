Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Per gli utenti che cercano smartphone di qualità a prezzi contenuti, scegliere tra le molte proposte sul mercato è tutt’altro che semplice e fare la scelta sbagliata è più frequente di quel che si crede. Per andare sul sicuro, però, l’unica soluzione scegliere un brand riconosciuto, come Samsung che da sempre è sinonimo di affidabilità.

Su Amazon, poi, le offerte non mancano e tra quelle più interessanti c’è sicuramente quella per il Samsung Galaxy A33 5G, uno degli ultimi entry-level del colosso sudcoreano, che può essere acquistato in super offerta a un prezzo sotto i 200 euro. E uno sconto del genere, va colto immediatamente.

Samsung Galaxy A33 5G: caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy A33 5G, ha uni schermo Super AMOLED che misura 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione del display c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è il Samsung Exynos 1280 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD. Come accade per tutti i device recenti del brand sudcoreano, c’è la funzione RAM Plus è che permette di ottenere fino a 6 GB di RAM virtuale, attingendo alla memoria interna del device.

Quattro le fotocamere a bordo del Samsung Galaxy A33 5G, con un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.2), un sensore per gli scatti macro da 5 MP (f/2.4) e un sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera è da 13 MP (f/2.2).

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Infine è presente la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A33 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A33 5G è uno degli smartphone entry-level dell’azienda sudcoreana, la scelta ideale per gli utenti che cercano un device semplice e immediato da utilizzare nelle operazioni quotidiane, ma senza rinunciare alle ben note garanzie offerte da Samsung in termini di qualità del prodotto.

Molto interessante il display che, come accade per tutti i prodotti del colosso della tecnologia, garantisce una buona resa visiva anche nella fascia di prezzo più bassa.

Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico che alle giuste condizioni può regalare scatti più che buoni, ottimi per essere condivisi tranquillamente sui social.

Il prezzo di listino presso venditori di terze parti è di 374,85 euro, ma grazie alle offerte Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 199 euro (-47%, -175,85 euro), e con uno sconto così passare oltre è davvero difficile.

