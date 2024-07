Fonte foto: Samsung

Samsung ha una gamma di smartphone molto ampia e con modelli in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, nelle varie fasce di prezzo. Tra le proposte più interessanti nel segmento intermedio troviamo il Samsung Galaxy A54 5G, un device appartenente alla passata generazione di medio gamma ma comunque in grado di offrire all’utente un ottimo comparto hardware, ancora validissimo.

A questo bisogna aggiungere la grandissima cura dei dettagli che il colosso sudcoreano mette in ogni suo device, portando nelle mani dei consumatori prodotti di pregio da utilizzare per la vita di tutti i giorni e non solo. Con le offerte su Amazon il prezzo di questo device scende sotto i 300 euro e un prezzo così potrebbe davvero fare la gioia di molti.

Samsung Galaxy A54 5G –Samsung Exynos 1380 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy A54 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A54 5G ha uno schermo Super AMOLED che misura 6,4 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Un componente che non ha bisogno di presentazioni e che ormai è diventato un vero e proprio biglietto da visita per i device del colosso sudcoreano.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 affiancato per questa specifica offerta da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un terzo sensore utile per le macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Non certo un cameraphone ma comunque una scelta interessante che può regalare scatti di buon livello, soprattutto in caso di illuminazione ottimale.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W. Il sistema è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6.1. Infine questo smartphone è certificato IP67 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche nel caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A54 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A54 5G ha un prezzo di listino di 493,85 euro, ma grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 280 euro (-43%, -213,85 euro) lo sconto che in molti aspettavano e che consente di acquistare un ottimo medio-gamma a un prezzo davvero molto interessante.

