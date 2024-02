Fonte foto: Samsung

Tra gli smartphone più interessanti sul mercato c’è sicuramente il Samsung Galaxy A54 5G, un dispositivo di fascia medio-alta che offre agli utenti buone prestazioni sia perl’intrattenimento che per il lavoro e la produttività e, con i chiari limiti della fascia media, anche per giocare.

Parliamo, come da tradizione Samsung, di un telefono di ottima fattura, robusto e con un design accattivante ma, naturalmente, a un prezzo molto più accessibile rispetto a un top di gamma come il recentissimo Galaxy S24 che costa quasi mille euro.

Per le prossime ore grazie all’offerta Amazon, invece, il prezzo di questo Galaxy A54 5G scende sotto i 400 euro, un’ottima occasione per sostituire un vecchio smartphone e portarsi a casa un bellisimo Samsung senza spendere un capitale.

Samsung Galaxy A54 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A54 5G ha uno schermo AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 affiancato in questo caso specifico da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e uno per gli scatti macro da 5 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25W. Il sistema è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6.

Infine è presente la certificazione IP67 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche nel caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A54 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A54 5G è un ottimo smartphone di fascia intermedia caratterizzato da un comparto hardware affidabile e versatile e dalla ben nota qualità costruttiva che caratterizza tutti i prodotti dell’azienda sudcoreana.

In questo modello specifico, spicca sicuramente il comparto fotografico davvero di buon livello, che può regalare all’utente scatti di qualità anche in condizioni di illuminazione non ottimale. Molto interessante anche il display, in questo senso Samsung è una garanzia visto che li produce anche per moltissimi altri brand, con colori vividi e dall’ottima luminosità.

Il prezzo di listino di questo device è di 499,90 euro, e con l’ottima offerta su Amazon per le prossime ore scende a 389 euro (-22%, -110,9 euro) con inclusa una cover trasparente. E’ un affare da non perdere.

