Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Samsung Galaxy Book 5 Pro è il nuovo Copilot+ PC della casa coreana, dotato di un chip Intel in grado di eseguire gli algoritmi AI senza passare dai server cloud

Fonte foto: Samsung

Samsung ha presentato in Corea del Sud il nuovo Copilot+ PC Galaxy Book 5 Pro, un laptop disponibile in due dimensioni (14 e 16 pollici) che si distingue per l’utilizzo del chip Intel Lunar Lake, in grado di elaborare molti algoritmi AI direttamente sul dispositivo e senza passare da server esterni.

Samsung Galaxy Book 5 Pro: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Book 5 Pro è stata rivelata solo in parte. Il laptop AI del gigante coreano è dotato di un processore Intel Core Ultra Series 2, che integra un’unità di elaborazione neurale (NPU) da 47 TOPS di potenza, un dato superiore al requisito minimo (pari a 40 TOPS) necessario per ottenere la certificazione Microsoft Copilot+ PC .

Al momento, Samsung non ha ancora rivelato le specifiche relative alla memoria RAM e allo storage del nuovo laptop. Quasi certamente ci saranno due opzioni per la RAM (16 o 32 GB) e la possibilità di arrivare a 1 TB di storage.

Il Galaxy Book 5 Pro è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 14 o 16 pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz.

Lo schermo è dotato di tecnologia Vision Booster, che aumenta la luminosità in condizioni di luce ambientale elevata, come ad esempio all’aperto. Il comparto audio è affidato a un sistema stereo a quattro altoparlanti, 2 tweeter e 2 woofer.

La webcam integrata nel Galaxy Book 5 Pro è la prima di Samsung a utilizzare la tecnologia Staggered HDR, che combina più fotogrammi con diverse esposizioni per ottenere un’ampia gamma dinamica e colori più realistici.

Samsung afferma che la batteria del Galaxy Book 5 Pro può garantire fino a 25 ore di utilizzo attivo.

Per quanto riguarda la connettività, il laptop offre una porta HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede microSD.

Galaxy AI e Microsoft Copilot+

Samsung Galaxy Book 5 Pro è una macchina con sistema operativo Windows 11 che, grazie al chip usato, mette a disposizione dell’utente le funzionalità Galaxy AI e Microsoft Copilot+.

La funzione AI Select, ad esempio, consente di selezionare qualsiasi elemento sullo schermo e cercare informazioni a riguardo su internet. Si tratta, in pratica, della versione per Windows di Google Circle to Search, disponibile su molti smartphone premium di quest’anno.

Photo Remaster, invece, permette di migliorare la qualità delle immagini a bassa risoluzione aggiungendo pixel generati dall’intelligenza artificiale.

Tra le altre funzioni AI presenti sul laptop ci sono poi Multi Control, Quick Share e Second Screen.

Samsung Galaxy Book 5 Pro: disponibilità e prezzo

Samsung Galaxy Book 5 Pro si aggiunge al Galaxy Book 5 Pro 360 nell’attuale gamma di laptop Samsung dedicati alle funzioni AI.

Il Galaxy Book 5 Pro sarà in vendita in Corea del Sud a partire dal 2 gennaio 2025, nelle colorazioni Grigio e Argento, ad un prezzo non ancora noto.

Per confronto, però, possiamo citare il prezzo di Galaxy Book 5 Pro 360 in versione 16 GB/1 TB: 1.699 dollari in USA. Questo modello, però, a differenza di Galaxy Book 5 Pro ha lo schermo touch e il pennino.