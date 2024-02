Prezzo crollato per l'asciugatrice smart Samsung: l'offerta è imperdibile

L'asciugatrice smart del produttore sudcoreano è perfetta per velocizzare la gestione del bucato in casa. Oggi la trovi a un prezzo incredibile con lo sconto del 60%.

Capiente, efficiente e smart. L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry da 9 chilogrammi saprà facilmente conquistare i tuoi favori aiutandoti a velocizzare e semplificare la gestione del bucato in casa.

Merito delle innumerevoli funzioni smart (grazie alla connettività Wi-Fi e alla gestione tramite app) e dei vari programmi di asciugatura che permettono di ottenere un bucato sempre perfettamente asciutto senza stressare eccessivamente le fibre dei tuoi abiti. Il tutto con una minima incidenza sulla bolletta dell’energia elettrica con una pompa di calore di ultima generazione che aiuta ad abbattere i consumi. E grazie allo sconto top garantito da Amazon, oggi la paghi pochissimo: risparmi diverse centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano.

Prezzo stracciato per l’asciugatrice top Samsung: offerta e costo finale

Uno sconto del genere su un’asciugatrice Samsung non si era mai visto prima. La Crystal EcoDry da 9 chilogrammi di carico può essere acquistata oggi su Amazon a un prezzo stracciato grazie all0 sconto del 60% sul listino. In questo modo la paghi 498,99 euro contro i 1249,00 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è da capogiro: ben 750 euro in meno.

Samsung Crystal EcoDry DV90CGC0A0TE/ET scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un piccolo portento della tecnologia. L’asciugatrice del produttore sudcoreano oggi in offerta su Amazon non solo garantisce un’altissima efficienza energetica e grandissimo rispetto dei tuoi capi: disponie anche di connettività Wi-Fi per funzionalità smart e avanzate. Ma procediamo con ordine.

La Crystal EcoDry in offerta oggi su Amazon sfrutta una pompa di calore di ultima generazione per asciugare tutti i tuoi capi delicatamente, in modo che non vengano eccessivamente stropicciati durante i cicli di asciugatura. Merito anche della tecnologia OptimalDry, che utilizza tre differenti sensori per monitorare il livello di umidità all’interno del cestello e regolare automaticamente la durata del ciclo. Così facendo, sarà possibile sia ottimizzare i consumi di energia elettrica, sia evitare che le fibre dei capi siano stressate dal calore eccessivo.

La connettività Wi-Fi, invece, mette a disposizione una lunga lista di funzioni avanzate che rendono ancora più semplice la gestione dei propri capi d’abbigliamento. Dopo aver sincronizzato l’asciugatrice con la rete senza fili di casa e aver scaricato l’app sullo smartphone, sarà possibile monitorare il funzionamento della Crystal EcoDry direttamente dal telefonino, anche quando non siamo in casa. L’app SmartThings ti aiuta inoltre a scegliere il ciclo, programmare i tempi e risolvere eventuali problemi.

