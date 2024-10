Sconto esagerato sull'asciugatrice smart Samsung: va comprata adesso

Fonte foto: Asciugatrice Samsung

Con l’avvicinarsi dell’inverno e delle giornate piovose, diventa una vera e propria necessità. Soprattutto per chi vive in appartamenti privi di terrazzini o balconi coperti, avere un’asciugatrice in casa è ormai indispensabile.

Elettrodomestici come la Samsung Crystal EcoDry da 9kg semplificano la vita, permettendo di risparmiare tempo prezioso e avere capi sempre perfettamente asciutti in pochissimo tempo. Dotata di programmi di asciugatura di ogni genere (anche iper-veloci da poco più di mezz’ora), consentono di gestire alla perfezione il bucato per famiglie anche numerose. Le funzionalità avanzate, poi, consentono di ridurre i consumi energetici in modo che la bolletta non ne risenta eccessivamente.

A questo, poi, si unisce uno sconto senza precedenti garantito da Amazon che fa risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino: un vero e proprio affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Asciugatrice smart costa pochissimo: offerta e prezzo finale

Conveniente come mai prima d’ora, l’asciugatrice del produttore sudcoreano. Comprandola adesso si approfitta di uno sconto del 51%, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre sul web. In questo modo, oggi la paghi solamente 608,99 euro. Il risparmio è considerevole: rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore l’asciugatrice ti costa ben 650 euro in meno. Puoi dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Come la maggior parte degli elettrodomestici spediti e venduti da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi speciali, come ad esempio il ritiro del vecchio elettrodomestico (gratuito), il disimballaggio e il montaggio di quello nuovo (a pagamento). A voi la scelta.

Samsung Crystal EcoDry scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un elettrodomestico completo e versatile, quello disponibile oggi in offerta su Amazon. Grazie all’asciugatrice Samsung a pompa di calore sarete in grado di avere capi asciutti in poco tempo e senza dovervi stare troppo a preoccupare del meteo. E, soprattutto, senza che dobbiate eccessivamente preoccuparvi dei consumi di corrente.

La tecnologia OptimalDry studiata dai tecnici del colosso sudcoreano, infatti, sfrutta la presenza di tre sensori all’interno del cestello per regolare automaticamente la durata del programma di asciugatura. I sensori, infatti, si occupano di monitorare costantemente il livello di umidità e la temperatura nell’asciugatrice: sfruttando questi dati sono in grado di valutare se i capi all’interno sono asciutti o hanno ancora bisogno di tempo per poter essere indossati.

Questa, però, non è l’unica soluzione implementata dall’asciugatrice Samsung in offerta su Amazon per abbattere consumi e costi. L’innovativo filtro 2 in 1 permette di ridurre sprechi di tempo e di energia: sarà la stessa asciugatrice ad avvisarti quando è il momento di pulirlo, evitandoti così l’incombenza di doverlo fare alla fine di ogni lavaggio.

La connettività WiFi, infine, ti permette di sincronizzarla e controllarla direttamente con lo smartphone. Grazie all’app SmartThings potrai programmare e avviare a distanza l’elettrodomestico, scegliere il ciclo più adatto in base ai capi contenuti nel cestello e risolvere eventuali problemi di funzionamento.

