Fonte foto: Samsung

Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, Samsung ha svelato ufficialmente le specifiche tecniche del nuovo mid-range Samsung Galaxy M34. Si tratta di uno smartphone molto atteso per via, soprattutto, dell’ottima autonomia che potrà garantire grazie alla batteria integrata da 6.000 mAh. Per il momento, il nuovo M34 sarà commercializzato in India dove le vendite partono ufficialmente il 7 luglio.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy M34

Il nuovo Samsung Galaxy M34 arriva sul mercato con un display Super AMOLED da 6,46 pollici, caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello presenta un notch a goccia, riprendendo lo stesso design di altri modelli Galaxy M oltre che del recente Galaxy A34, disponibile anche in Europa. Il display è protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Tra le specifiche ufficializzate da Samsung per il suo Galaxy M34 ci sono il chip Exynos 1280 e la già citata batteria da 6.000 mAh che, sulla carta, dovrebbe garantire un’eccellente autonomia, ben superiore rispetto ai diretti concorrenti. Il materiale promozionale fa riferimento a “fino a 2 giorni” di utilizzo mentre non viene chiarita la velocità di ricarica (pari a 25 W, secondo rumor precedenti).

Tra le caratteristiche ufficializzate del nuovo Samsung Galaxy M34 c’è la tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Lo smartphone avrà il jack da 3,5 mm e dovrebbe presentare un sensore di impronte digitali sotto al display (le immagini promozionali confermano l’assenza di un sensore laterale).

Lato software, invece, ci sarà Android 13 personalizzato dall’ultima versione della One UI. Samsung ha confermato 3 major update del sistema operativo (M34 arriverà fino ad Android 16) e cinque anni di patch di sicurezza (ci saranno aggiornamenti fino al 2028). I restanti dettagli della scheda tecnica saranno diffusi a breve.

A gestire il funzionamento del nuovo Samsung Galaxy M34, come già ampiamente anticipato da varie indiscrezioni, ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 1080, chip già utilizzato dal Galaxy A34, che sarà affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Samsung Galaxy M34: prezzo e data di lancio

Le vendite del nuovo Samsung Galaxy M34 inizieranno a breve in India (la data di lancio è fissata per il 7 luglio con consegne previste, probabilmente, per la prossima settimana). Il prezzo è pari a 24.999 rupie (277 euro) ma con promo di lancio a 18.999 (210 euro).

Il nuovo mid-range potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa, diventando il battery phone di riferimento per la fascia media, con un lancio che potrebbe avvenire entro la fine dell’estate ed un prezzo di listino leggermente superiore ai 300 euro. L’attuale Samsung Galaxy M33 5G, per fare un confronto, è arrivato sul mercato ad un prezzo di 339 euro per la versione 6/128 GB.