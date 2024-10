Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Samsung

Debutto ufficiale per il nuovo Samsung Galaxy A16 5G, ultimo arrivato della gamma Galaxy A. Lo smartphone non è ancora stato annunciato in Italia ma è già presente sul sito di Samsung Francia. Il debutto italiano, quindi, è vicinissimo. Il nuovo modello offre diversi aggiornamenti rispetto al suo predecessore, il Galaxy A15 5G (anche se il design è molto simile) e potrà beneficiare di un supporto software superiore a molti top di gamma di altri brand.

Samsung Galaxy A16 5G: caratteristiche

Il nuovo Samsung Galaxy A16 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici (più grande rispetto ai 6,5 pollici di A15 5G) con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il display ha un notch a goccia e cornici abbastanza evidenti, soprattutto nella parte bassa.

Per il suo nuovo entry level, Samsung ha scelto il SoC Exynos 1330 realizzato a 5 nm (ma in alcuni mercati asiatici è previsto l’arrivo di una versione con MediaTek Dimensity 6300). Si tratta di una scelta molto particolare visto che si tratta dello stesso chip utilizzato dal Galaxy A14 5G lanciato nel gennaio del 2023.

In Europa, il nuovo smartphone di Samsung arriverà con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (in arrivo, forse non sul mercato europeo, c’è anche una versione 8/256 GB) oltre che con una batteria da 5.000 mAh, con potenza di ricarica di 25 W.

Il comparto fotografico include tre sensori posteriori, con una fotocamera posteriore da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

La scheda tecnica include il supporto Dual SIM (ma senza eSIM), un sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC e, come novità rispetto alle generazioni precedenti, la certificazione IP54. Le dimensioni sono pari a 164,4 x 77,9 x 7,9 mm a fronte di un peso di 200 grammi.

Le colorazioni sono quattro, di cui tre riportate sul sito di Samsung Francia (Blu, Turchese e Grigio) e una mostrata nelle immagini ufficiali (oro) e che potrebbe non arrivare in Europa.

Una delle principali novità del Galaxy A16 5G è rappresentata dal supporto software. Samsung, infatti, aggiornerà il suo nuovo entry level per un lungo periodi di tempo, garantendo ben 6 major update (uno in meno rispetto ai top di gamma Galaxy S e due in più rispetto ai mid-range Galaxy A35/A55).

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14 e con l’ultima versione della One UI e sarà aggiornato fino ad Android 20.

Samsung Galaxy A16 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A16 5G è già disponibile in Francia e dovrebbe arrivare in Italia nel corso dei prossimi giorni. Per il momento, è confermata la commercializzazione della sola versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage che sarà disponibile con un prezzo di 249 euro.