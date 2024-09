Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Samsung Galaxy A25 da 8 GB di RAM e 256 GB di storage è in offerta: il prezzo crolla su Amazon e rende lo smartphone uno dei migliori smartphone da prendere oggi

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy A25 cala di prezzo e si ritaglia uno spazio sempre più rilevante sul mercato per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone da meno di 250 euro. In particolare, è la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che rappresenta la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un nuovo Galaxy dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Galaxy A25 con uno sconto del 38%. La promozione abbatte il prezzo del mid-range della casa sudcoreana che ora può essere acquistato con una spesa di 229 euro. La promo è valida per diverse colorazioni del Galaxy A25.

Samsung Galaxy A25: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A25 include tra le specifiche il SoC Exynos 1280, realizzato a 5 nm e già utilizzato da Samsung per altri mid-range come il Galaxy A53. Il chip è affiancato, nella versione in offerta, da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W.

Lo smartphone di Samsung è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità massima di 1.000 nits e include il notch per la fotocamera anteriore.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. C’è anche una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC. C’è anche il jack da 3,5 mm.

Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Il Samsung Galaxy A25 è tra gli smartphone con il miglior supporto software, quanto meno nella sua fascia di prezzo. Samsung, infatti, garantirà al dispositivo 4 major update che permetteranno al mid-range di arrivare fino ad Android 18. La scocca è realizzata in plastica. Le dimensioni sono pari a 161 x 76,5 x 8,3 mm per un peso complessivo di 197 grammi.

Samsung Galaxy A25: l’offerta su Amazon

Sfruttando l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A25 8/256 GB beneficiando di uno sconto del 38%. La promo permette, quindi, di acquistare il dispositivo con un prezzo ridotto fino a 229 euro. Si tratta di una delle opzioni più interessanti per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone da meno di 250 euro in grado abbinare buone prestazioni a un supporto software di lunga durata.

