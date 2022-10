Samsung Galaxy M54 5G sarà un medio gamma con un chip da top

Sebbene Samsung sia impegnata a pieno regime sul prossimo annuncio dei Galaxy S23, l’azienda continua a lavorare anche su altri dispositivi. Uno di questi è il Galaxy M54 5G, un telefono di fascia media erede dell’attuale Galaxy M53 5G (in foto), che secondo i rumor più recenti avrà un chip estremamente potente, da top di gamma del passato. Se questa indiscrezione dovesse trovare conferma, allora Galaxy M54 5G sarà certamente un best buy.

Galaxy M54 5G con un chip di fascia alta

Secondo il sito britannico Appuals, che cita il canale YouTube "The Pixel", il colosso sudcoreano lancerà il Galaxy M54 5G con il processore Qualcomm Snapdragon 888. costruito con un processo a 5 nm. Si tratta del chip usato nei top di gamma 2021, una vera e propria chicca per un telefono di fascia media.

Sebbene non sia nuovissimo, questo chip è infatti molto performante, garantisce prestazioni ben più alte di quelle che ci si aspetterebbe da un dispositivo di fascia media (come si presume sia il Galaxy M54 5G). Non dimentichiamo, infatti, che l’attuale Galaxy M53 5G è dotato di un ben più modesto (ma decisamente più "medio") chip MediaTek Dimensity 900.

Galaxy M54 5G: le altre specifiche

Oltre al potente processore, il Galaxy M54 5G dovrebbe avere almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il dispositivo, poi, sarà dotato di uno schermo AMOLED, quasi certamente da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il medio di colosso asiatico dovrebbe avere una fotocamera da 32 MP per i selfie, mentre sul retro troveremo una configurazione a tripla fotocamera così composta: sensore principale da 64 MP, ultrawide da 8 MP e macro da 5 MP.

La batteria potrebbe essere da 6.000 mAh, con supporto per la ricarica di 25 W.

Samsung Galaxy M54 5G: prezzo e disponibilità

Il Samsung Galaxy M54 5G dovrebbe essere presentato all’inizio del 2023 e avere un prezzo di circa 415 dollari. Sembrerebbe una cifra non proprio economica, ma vanno considerati due fattori: tutto il mercato dell’elettronica è al rialzo, con prezzi sempre più alti, e con uno Snapdragon 888 come chip è già difficile restare sotto i 500 dollari.