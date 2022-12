Samsung Galaxy S23: altri dettagli sui nuovi top coreani

A poco più di un mese dal lancio ufficiale, che dovrebbe essere in calendario il prossimo 1° febbraio si sussuegono i rumor sui prossimi smartphone Samsung Galaxy S23, i tanto attesi flagship 2023 del produttore sud coreano.

Questa volta le indiscrezioni riguardano nello specifico i display e le batterie che saranno installate nei tre modelli che comporranno la famiglia Samsung Galaxy S23, ovvero Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra brillerà di luce propria

L’ultimo rumor in ordine temporale arriva dal leaker Ahmed Qwaider, che in post su Twitter afferma che il display del Galaxy S23 Ultra arriverà ad una luminosità di picco di ben 1.750 nit. Questa caratteristica, se confermata, consentirà a chi acquisterà il top di gamma di Samsung di vedere sempre in maniera ottimale il display anche se questo viene colpito dalla luce diretta del sole.

Altre indiscrezioni che coinvolgono il modello Ultra parlano di una batteria da 5.000 mAh e un comparto fotografico composto da quattro sensori, di cui il principale dovrebbe essere da ben 200 MP. Si parla anche di colorazioni, che per questo modello Samsung proporrà anche una tonalità crema.

In generale la serie Samsung Galaxy S23, sempre secondo Ahmed Qwaider, verrà fornita con un sistema di raffreddamento migliorato, che vedrà la sua massima applicazione quando si utilizza lo smartphone per molto tempo (ad esempio quando si riprendono video per diversi minuti) o durante le sessioni di gioco intenso, attività queste che mettono sotto stress il SoC e che ne fanno aumentare la temperatura.

SoC che, lo ricordiamo, sarà per tutti i modelli di tutti i mercati sempre lo stesso: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione overcloccata (cioè potenziata).

Le batterie dei Galaxy S23

Il leaker svela anche quali saranno le versioni di batteria che verranno integrate nei modelli Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus. Il primo dovrebbe avere un accumulatore da 3.900 mAh e ricarica a 25W. Il secondo avrebbe una batteria da 4.700 mAh che si potrà ricaricare alla potenza massima di 45W.

In pratica, se queste indiscrezioni verranno confermate, nulla cambia rispetto all’attuale generazione di Galaxy S22, dove i modelli Plus e Ultra hanno la ricarica a 45W mentre il modello standard ha la ricarica a 25W.

Probabilmente anche per i nuovi Galaxy S23, Samsung offrirà anche la ricarica wireless e anche quella inversa, ma ancora non è chiaro a quale potenza. Altro dubbio che ancora non ha risposta è se sarà presente o meno nella confezione un caricabatterie: con la serie Galaxy S22, come è noto, in bundle viene offerto solo il cavo di ricarica e nessun caricabatterie.