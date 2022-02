Questo smartphone vale ancora una fortuna

Che Samsung sia una delle aziende tech più in grado di creare modelli iconici, che restano nel tempo e vengono riconosciuti da tutti, lo ha più volte dimostrato negli ultimi anni. Basti pensare al polverone nato dalla decisione di interrompere la produzione dei Galaxy Note, che ha poi dato origine al Samsung Galaxy S22 Ultra (che, in pratica, è un Note a tutti gli effetti). Ma basti pensare anche ad un altro modello, Galaxy S6 (Samsung G920), che a distanza di 7 anni dal debutto mantiene ancora un altissimo valore sul mercato.

Galaxy S6 non è più disponibile sullo store di Samsung, e da un bel po’, ma basta fare un giro su Amazon o altri negozi online per trovare ancora qualche esemplare. Ma stando molto attenti, visto che le truffe su questo modello non si contano: diverse sono le segnalazioni di cloni cinesi che sembrano Galaxy S6 ma non lo sono. Fatto sta che oggi trovare un Galaxy S6 a poco prezzo è difficilissimo: mediamente il costo si aggira intorno ai 200-250 euro, spesso per esemplari ricondizionati e neanche nuovi. Ma per quale motivo Samsung Galaxy S6 costa ancora così tanto? Per le sue peculiari caratteristiche tecniche, diverse da quelle dei Samsung precedenti.

Galaxy S6: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S6 è uno smartphone lanciato sul mercato nel lontano 2015, in tre versioni: Galaxy S6, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6 Edge+. I due Edge si chiamano così per il display curvo ai bordi (edge in inglese significa proprio bordo).

Rispetto a Galaxy S5 il nuovo S6 è un modello di qualità costruttiva nettamente superiore: prodotto con vetro e metallo, di fatto è il primo Samsung “premium“ presentato sul mercato, l’inizio di una strategia commerciale che porterà il gigante coreano a poter competere con Apple, già all’epoca lanciatissima sul mercato premium con i suoi iPhone 6.

Galaxy S6, poi, era dotato del chip Samsung Exynos 7420, concorrente del Qualcomm Snapdragon 810 nonché primo chip di Samsung a 64 bit e primo chip prodotto a 14 nm (oggi, dopo appena 7 anni, siamo scesi a 4 nm). Il supporto ai 64 bit del chip faceva il paio con Android 5.0 Lollipop, il primo Android a 64 bit.

Altra novità di questo modello è l’introduzione, per la prima volta su un Galaxy, della ricarica wireless.

Samsung Galaxy S6, dunque, fu uno smartphone importante per diversi motivi e il pubblico lo premiò nonostante il prezzo di vendita anch’esso “premium" per l’epoca: da 739 euro a 999 euro.

Quanto costa Galaxy S6 oggi

Quasi tutti gli smartphone del 2015 oggi sono caduti nel dimenticatoio e nessuno si sognerebbe mai di comprarne uno. Ma per il Galaxy S6 non è così: questo smartphone ha ancora un mercato, sia da nuovo che da usato e ricondizionato.

Ha anche un prezzo ancora elevato, in rapporto alla scheda tecnica ormai superatissima: è molto difficile trovare un esemplare nuovo o pari al nuovo ad un prezzo inferiore ai 200-250 euro, una cifra con cui oggi si compra uno smartphone assolutamente superiore al Galaxy S6.

Ma quando un prodotto diventa un’icona, le dinamiche cambiano e non importa più quanto si paga ma, piuttosto, dove si compra. Purtroppo, infatti, Galaxy S6 si compra online ma le truffe non si contano: il nostro consiglio, per questo, è di acquistarlo solo dopo averlo visto e toccato con mano, o da venditori più che affidabili.

In alternativa vi consigliamo di comprarlo su Amazon, in modo da poter usufruire della ben nota protezione anti truffa offerta dall’e-commerce.

Samsung Galaxy S6 – Versione 32 GB – Colore Gold

Samsung Galaxy S6 – Versione 32 GB – Colore Nero