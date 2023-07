Samsung Galaxy Tab A7 Lite, offerta da non perdere: prezzo crollato

Fonte foto: Samsung

Il tablet è un ottimo compromesso tra chi vuole un dispositivo con le stesse funzioni di un laptop, più confortevole ma meno pratico, e uno smartphone. Infatti, il tablet offre uno schermo dalle giuste proporzioni per poter guardare film o video mentre siamo in viaggio, scrivere mail o messaggi, scattare foto, giocare. Se a tutto ciò aggiungiamo un marchio leader nel settore tecnologico quale Samsung e un prezzo vantaggiosissimo, allora abbiamo un prodotto da non perdere. Come questo Samsung Galaxy Tab A7 Lite che mostriamo oggi.

Parliamo di un tablet dallo schermo grande 8.7 pollici, connessione Wi-Fi, una RAM da 3 GB, memoria interna da 32 GB, sistema operativo Android 11, un accattivante ed elegante colore grigio, un prodotto in versione italiana (il che è importante per la garanzia). Vediamo di seguito ulteriori caratteristiche tecniche e il prezzo imperdibile con cui viene proposto.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: caratteristiche tecniche e vantaggi

Il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite permette di guardare film o giocare in modo agevole grazie al display da 8.7". Dimensioni che rappresentano un giusto compromesso tra chi non vuole rinunciare ad una buona fruizione senza però dover portare con sé device mobili ingombranti. Il tutto è facilitato dal fatto che la cornice ridotta al minimo offre un rapporto schermo-corpo elevato, senza aumentarne le dimensioni.

È anche possibile navigare facilmente con una mano sola; il menù movimenti e gesti ti consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale. Basterà usare solo il pollice. Il tablet sudcoreano offre anche una discreta qualità in fatto di audio, importante soprattutto per guardare i film: doppi altoparlanti Dolby Atmos. Per quanto concerne la memoria, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è dotato di memoria integratada 32GB, ideale per salvare video, foto e file ad alta risoluzione. Per quanti invece sono preoccupati dall’autonomia, soprattutto perché lo usano molto quando sono fuori casa, questo tablet è dotato di una batteria da 5,100mAh che ti offre tutta l’autonomia di cui hai bisogno.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: prezzo e offerte

Dopo aver presentato le caratteristiche tecniche, vediamo il prezzo del Samsung Galaxy Tab A7 Lite: oggi lo troviamo con uno sconto del 35%, pari a 110,31 euro.

Dunque, un prezzo imperdibile per quanti cercano un tablet per guardare film, giocare, lavorare, inviare mail o messaggi, ecc. Portando con sé un device mobile non ingombrante. Un’altra buona notizia è che è possibile acquistarlo subito ma pagare comodamente a rate con Cofidis, il tutto a interessi zero.

