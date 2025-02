Samsung Galaxy Tab A9, con le offerte su Amazon costa davvero pochissimo

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet economico sviluppato per gli utenti che cercano un dispositivo pratico e funzionale da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Con un design moderno e un corpo in metallo, questo device ha un ottimo display da 8,7 pollici e un sistema audio certificato Dolby Atmos, due caratteristiche che permettono di godere al meglio dei propri contenuti multimediali preferiti anche stando comodamente sdraiati sul divano di casa o, grazie anche a una buona autonomia, in giro o sui mezzi pubblici.

Con le offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 120 euro e con uno sconto del genere, trovare di meglio non è proprio possibile.

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

Lo schermo del Samsung Galaxy Tab A9 è un TFT LCD che misura 8,7 pollici, ha una risoluzione WXGA+ (1.340×800 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G99 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino massimo a 1 TB acquistando di una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera anteriore da 2 MP, che viene posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, per migliorare l’utilizzo del device in modalità orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos, una soluzione più che interessante per godere al meglio dei propri contenuti multimediali preferiti.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 15 W e, stando alle stime di Samsung, dovrebbe garantire un’autonomia di circa due giorni di utilizzo, ma senza esagerare con. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente personalizzata Samsung One UI 6.0.

Molto curato il design di questo prodotto che, pur essendo un low-cost, si presenta con uno stile semplice e moderno, con il corpo realizzato in metallo e, in questa specifica offerta, nell’elegante colorazione Gray.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Samsung Galaxy Tab A9 bisogna spendere 189 euro, un prezzo davvero già accessibile di suo e davvero adatto a tutte le tasche. Grazie alle offerte Amazon per le prossime ore il prezzo di questo tablet scende a 114,65 euro (-39%. -74,35 euro) uno sconto più che interessante che consente a chiunque di portare a casa un ottimo device per l’utilizzo quotidiano, spendendo davvero poco.

