Samsung Galaxy Tab S8+ è un top di gamma di precedente generazione, ottimo per l’intrattenimento e per la produttività. Su Amazon il prezzo è davvero irripetibile

Acquistare un tablet utile sia per l’intrattenimento che per la produttività non è sicuramente un’operazione da poco e, tra i vari prodotti sul mercato, l’unica soluzione al problema è puntare verso un device di fascia alta.

Il rischio, naturalmente, è quello di trovarsi davanti dispositivi molto costosi, ma per chi ha bisogno di una scheda tecnica performante e di una buona portabilità, non esistono alternative.

E per scegliere il miglior tablet sul mercato, ci si può rivolgere ad Amazon, che quotidianamente propone sconti davvero interessanti che permettono a chiunque di acquistare prodotti di qualità a prezzi davvero stracciati.

Come il Samsung Galaxy Tab S8+, ad esempio, uno dei top di gamma del colosso sudcoreano che, pur appartenendo alla passata generazione, resta comunque un device di tutto rispetto potente, leggero e compatto. Proprio in queste ore il prezzo è davvero notevole e sicuramente farà la felicità di molti.

Samsung Galaxy Tab S8+: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S8+ ha uno schermo Super AMOLED che misura 12,4 pollici, ha una risoluzione WQXGA+ (2.800×1.752 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Presente anche un vetro Corning Gorilla Glass 5, ottimo per proteggere il display da urti accidentali e graffi.

Garantita anche la piena compatibilità con la S Pen di Samsung, che viene venduta insieme al tablet e permette di prendere appunti o disegnare a mano libera.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende due fotocamere: la principale da 13 MP e una ultra-grandangolare da 6 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP e trova posto su uno dei lati lunghi del device.

Sul fronte delle connessioni questa particolare versione non ha la connessione mobile, e l’utente potrà navigare solo con il WiFi 6E. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende quattro altoparlanti ottimizzati da AKG.

La batteria ha una capacità di 10.090 mAh con ricarica cablata da 45W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.1.

Samsung Galaxy Tab S8+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8+ ha un prezzo di listino di 1.199 euro ma, grazie alle ottime offerte Amazon, si può portare a casa a 761,03 euro (-37%, – 437,97euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che aiuta non poco gli utenti nell’acquisto di un vero top di gamma.

