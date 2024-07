Samsung Galaxy Tab A9+, con l'offerta Amazon costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Tra i molti device nel catalogo Samsung spiccano sicuramente quelli del segmento entry level che, nonostante prezzi contenuti e specifiche tecniche più semplici rispetto ai top di gamma, garantiscono qualità e versatilità agli utenti che li scelgono.

Non fanno differenza, chiaramente, i tablet del colosso sudcoreano come il Samsung Galaxy Tab A9+, un device orientato principalmente all’intrattenimento, alla creatività e allo studio, che arriva sul mercato con un comparto hardware senza eccessi, ma comunque pronto a soddisfare le esigenze dei consumatori, soprattutto quelli che cercano buone performance e dimensioni contenute.

Oltretutto, coi giusti accessori (in vendita separatamente) si può arrivare a sostituire quasi completamente un notebook, al netto di qualche compromesso sulle dimensioni dello schermo e le prestazioni, si intende.

Con le offerte Amazon il prezzo scende sotto i 200 euro per la versione solo WiFi, e con questo sconto passare oltre diventa davvero difficile.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab A9+: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9+ ha uno schermo TFT LCD da 11 pollici, con una risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 affiancato in questa offerta specifica da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP che trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0 e le varie tecnologie per la geolovalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Infine è importante ricordare che il Samsung Galaxy Tab A9+ è pienamente compatibile con vari accessori proposti dal colosso della tecnologia, come le tastiere magnetiche e la S-Pen (da acquistare separatamente), un’ottima soluzione per sfruttare al meglio le potenzialità di questo device e utilizzarlo per la produttività leggera o per la creatività, come se fosse un notebook.

Samsung Galaxy Tab A9+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è uno device entry level nel catalogo dell’azienda sudcoreana e ha un prezzo di listino di 309 euro. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa questo tablet a 199,99 euro (-35%, -109,01 euro) lo sconto che in molti stavano aspettando che rende un po’ più semplice portare a casa un ottimo tablet senza spendere una fortuna.

