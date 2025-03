Samsung Galaxy Tab S9, con la Festa delle Offerte di Primavera è un affare

Fonte foto: Samsung

Tra le proposte più interessanti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, c’è sicuramente quella per il Samsung Galaxy Tab S9, il tablet top di gamma di precedente generazione del colosso della tecnologia sudcoreano.

Si tratta di un device dalle grandi potenzialità, perfetto per qualsiasi esigenza dalla produttività a tutti i livelli fino ad arrivare all’intrattenimento, grazie a una scheda tecnica di fascia alta che gli consente di adattarsi senza problemi a qualsiasi scenario di utilizzo.

Per le prossime ore, grazie alle offerte sull’e-commerce, portare a casa questo device è un po’ più semplice e gli utenti possono usufruire di uno sconto di 140 euro che può davvero convincere gli indecisi a fare il grande passo.

Samsung Galaxy Tab S9: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 ha uno schermo AMOLED che misura 11 pollici, ha una risoluzione WQXGA (1.600×2.560 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass. Il dispositivo è compatibile anche con le penne smart, come la S Pen di Samsung che è inclusa nella confezione.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato in questa offerta specifica da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificandone l’utilizzo in modalità orizzontale.

Questo modello in offerta è la versione solo WiFi e gli utenti dovranno accontentarsi di navigare utilizzando, appunti, il WiFi 6e. Tra le altre connessioni a ci sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti messi a punto da AKG.

La batteria ha una capacità 8.400 mAh, con ricarica via cavo da 45 W, questa offerta include un power bank da 10.000 mAh con Fast Charging a 25 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 7 con la promessa di altri due anni di aggiornamenti di sistema e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Presente la certificazione IP68 che attesta la resistenza del Samsung Galaxy Tab S9 alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy Tab S9: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S9 ha un prezzo di listino di 739 euro ma grazie allo sconto in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon si scende fino a 599 euro (-19%, – 140 euro) con incluso, come già detto, il Power Bank Samsung. Un ottimo sconto non può essere assolutamente ignorato

