Samsung Galaxy Tab S7 FE, questo è il tablet da comprare assolutamente

Samsung Galaxy Tab S7 FE è un tablet di fascia media, perfetto principalmente per l’utilizzo quotidiano e l’intrattenimento. Oggi è in super offerta su Amazon

Fonte foto: Samsung

Gli appassionati di prodotti a marchio Samsung conosco bene le Fan Edition, versioni dedicate ai fan dei prodotti più amati, che vengono immesse sul mercato a un prezzo più contenuto, ma con piccoli sacrifici dal punto di vista tecnico, rispetto al device standard.

Non fanno differenza, ovviamente, i tablet del colosso sudcoreano come il Samsung Galaxy Tab S7 FE, un dispositivo di fascia media da utilizzare principalmente per le attività quotidiane e per l’intrattenimento, che può prendere il posto (almeno in casa) di uno smartphone, rispetto al quale ha uno schermo di dimensioni ben più generose.

Oltretutto, questo specifico modello è compatibile anche con la S-Pen e permette, dunque, di essere utilizzato come una specie di block notes digitale, per disegnare e prendere appunti in modo facile e veloce.

Con l’offerta su Amazon portare a casa questo tablet è ancora più semplice e per le prossime ore il prezzo scende sotto i 500 euro, un’ottima occasione che potrebbe convincere gli indecisi a passare a un tablet a marchio Samsung, facendogli anche risparmiare qualcosa.

Samsung Galaxy Tab S7 FE – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 6/256 GB

Samsung Galaxy Tab S7 FE: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S7 FE ha un display TFT LCD che misura 12,4 pollici, ha una risoluzione 1.600×2.560 pixele e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Lo schermo è compatibile anche con le smart pen con la S-Pen di Samsung già inclusa nella confezione, che permette all’utente di disegnare e prendere appunti a mano libera.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G affiancato da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale è da 5 MP che trova posto al centro di uno dei due lati lunghi del tablet.

Per quanto riguarda le connessioni, questo modello non ha lo slot per la SIM e l’utente dovrà accontentarsi di navigare esclusivamente tramite il WiFi 6. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.2, l’USB-C e i vari sistemi per la geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio è composto da 4 speaker, ottimizzati da AKG e compatibili con Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 10.090 mAh con ricarica via cavo da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.0

Samsung Galaxy Tab S7 FE: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy Tab S7 FE bisogna spendere di listino 539,10 euro, tuttavia grazie agli sconti proposti da Amazon per le prossime ore il prezzo di questo tablet scende a 499 euro (-7%, -40,1 euro) uno sconto da non sottovalutare che aiuta gli utenti nell’acquistare un buon tablet senza spendere un capitale.

