Samsung Galaxy Watch 5 arriva ad agosto: la novità è il termometro

Samsung Galaxy Watch 4 è uno dei migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato, di sicuro uno dei più avanzati, e già in molti attendono l’arrivo del nuovo wearable del colosso coreano: il Samsung Galaxy Watch 5. Iniziano già, per questo motivo, a girare i primi rumor sul prossimo smartwatch top di gamma 2022 di Samsung.

Secondo il noto giornale online ETNews, il Watch 5 annovererà tra i suoi sensori anche un termometro utile alla misurazione della temperatura corporea. La fonte afferma, inoltre, che l’ingresso della tecnologia di misurazione della temperatura sarebbe stata progettata in relazione all’impatto del COVID-19 sulla comunità globale. Non a torto: la temperatura corporea è ritenuta un importante indicatore dello stato di salute e il primo sintomo dell’infezione. Inoltre, secondo il noto giornale coreano Galaxy Watch 5 verrà annunciato ufficialmente in estate, forse insieme a due smartphone pieghevoli della compagnia asiatica, per la precisione ad agosto.

Galaxy Watch 5 misurerà la temperatura

Secondo quanto riferito da ETNews, Samsung e Apple avrebbero ritardato il rilascio della funzione termometro sui loro rispettivi smartwatch, a causa della difficoltà di eliminare gli errori di misurazione dovuti a fattori esterni come la temperatura ambientale, il calore generato durante l’esercizio fisico e il calore che deriva dalla luce solare.

Tuttavia, ETNews afferma che Samsung avrebbe risolto tali problemi e che il suo prossimo smartwatch sarà in grado di misurare la temperatura corporea nel modo accurato. Inoltre, per tale misurazione, il dispositivo dovrebbe usare la tencologia ad infrarossi.

Disponibilità

ETNews racconta anche che il Galaxy Watch 5 sarà rilasciato ad agosto, vale a dire nello stesso periodo del suo predecessore. Infatti, il Galaxy Watch 4 è stato annunciato ad agosto 2021 e, se Samsung dovesse seguire lo stesso schema anche quest’anno, gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Flip 4 potrebbero essere lanciati più o meno nello stesso periodo.

Galaxy Watch 4: l’ultimo aggiornamento

Nell’attesa di vedere dal vivo il nuovo Galaxy Watch 5, ricordiamo che grazie ai suoi eccellenti strumenti di monitoraggio della salute e del benessere fisico, l’attuale modello top di gamma Samsung Galaxy Watch 4 (in foto d’apertira) ha ottenuto ottimi risultati di vendita in tutto il mondo.

Una delle caratteristiche più interessanti del device è l’autonomia che, dopo l’ultimo aggiornamento software, è aumentata notevolmente. Segno che Samsung sta sfruttando tutte le potenzialità di WearOS 3, il sistema operativo di Google che, purtroppo, è al momento un’esclusiva quasi completa di Samsung.