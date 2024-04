Fonte foto: Samsung

Tra i prodotti più interessanti del mercato ci sono sicuramente gli smartphone pieghevoli che, grazie al loro innovativo fattore di forma hanno conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, soprattutto quelli in cerca di dispositivi non convenzionali.

Ma se da un lato questi telefoni rappresentano una grande innovazione nel settore, dall’altro sono caratterizzati ancora da prezzi molto alti. Fortunatamente, però, grazie alle offerte su Amazon portare a casa uno smartphone pieghevole è un po’ più semplice e proprio in queste ore, tra i vari device in promozione spicca proprio il Samsung Galaxy Z Flip4, che può essere acquistato a un prezzo decisamente più basso rispetto al solito.

Samsung Galaxy Z Flip4 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Z Flip4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Z Flip4 ha un display esterno Super AMOLED che misura 1,9 pollici e ha una risoluzione 260×512 pixel. Quello interno è un Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano per questa offerta 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, non espandibile.

Decisamente essenziale il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare di nuovo da 12 MP (f/2,2). La fotocamera frontale è da 10 MP (f/2,4).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’NFC e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria è da 3.700 mAh con ricarica via cavo da 25 W e ricarica wireless da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Presente, infine, la certificazione IPX8 che attesta la resistenza di questo device all’acqua anche in caso di bevi immersioni.

Samsung Galaxy Z Flip4: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è un device pieghevole di fascia alta e, nonostante appartenga alla passata generazione di foldable del colosso sudcoreano, è ancora in grado di garantire prestazioni più che buone.

Il prezzo di listino è di 1.149 euro, non proprio basso ma in linea con quello dei vari smartphone pieghevoli sul mercato che non sono certamente tra i prodotti più economici in commercio. Tuttavia grazie agli sconti su Amazon si può portare a casa questo device 761,37 euro (-34%, –387,63 euro) un’offerta davvero molto allettante che può aiutare gli utenti a fare il grande passo verso questo innovativo fattore di forma.

