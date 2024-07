Samsung Galaxy Z Fold6: ecco la versione da 72.000 dollari

Il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold6, con i suoi 2.099 euro di prezzo di listino per la versione base da 12/256 GB, è uno dei telefoni più cari attualmente sul mercato. Ma è nulla in confronto alla sua versione di lusso “Golden Edge“, realizzata dall’ormai noto brand (ex) russo Caviar che, da anni, è specializzato nelle customizzazioni di telefoni famosi per clienti facoltosi.

Samsung Galaxy Z Fold6 Golden Edge

Samsung Galaxy Z Fold6 in versione Golden Edge è un Samsung Galaxy Z Fold6 con la scocca modificata con inserti in oro 18 carati e una backcover in pelle di coccodrillo.

Ci sono poi degli inserti di rinforzo per la cerniera fatti in titanio di grado aeronautico, con una copertura in PVD (Physical Vapour Deposition o deposizione fisica da vapore) e con un effetto visivo che ricorda molto il cinturino degli orologi svizzeri.

Nella parte posteriore, sotto le fotocamere, è stata inserita una corona in oro 24 carati, perché la corona è proprio il logo di Caviar.

Come per tutti i modelli di Caviar, anche il Samsung Galaxy Z Fold6 in versione Golden Edge è ampiamente personalizzabile su richiesta dell’acquirente: è possibile aggiungere il proprio logo e le proprie iniziali, cambiare alcuni materiali di rivestimento, cambiare il packaging.

Quanto costa Samsung Galaxy Z Fold6 Golden Edge

Samsung Galaxy Z Fold6 Golden Edge ha un prezzo che varia in base alla versione del telefono scelta: si parte da quella con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, che viene venduta al prezzo di 72.360 dollari e si arriva fino alla versione con 1 TB di spazio, che costa 73.070 dollari.

Come al solito Caviar offre uno sconto del 15% se il cliente paga in criptovalute e, per evitare maxitruffe ai danni dei clienti, tutta la fase del pagamento viene gestita insieme ad un addetto dell’azienda.

Tanto, ma non tantissimo

Settantamila dollari per un telefono sono certamente una cifra che a molti sembrerà assurda, ma il mercato del lusso segue regole completamente diverse da quelli di altri prodotti, mercato tech incluso.

D’altronde 72.000 dollari per un Samsung non sono nulla in confronto al prodotto più caro di sempre realizzato da Caviar: l’iPhone Diamond Snowflake da 563.910 dollari in oro bianco 18 carati con 570 diamanti incastonati nella scocca.