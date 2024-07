Durante il Galaxy Unpacked estivo, quest'anno organizzato a Parigi, Samsung ha svelato le sue novità in vista della stagione autunnale, con un focus sui display pieghevoli e una novità assoluta, Galaxy Ring, che non arriverà in Italia, per ora.

Il Samsung Galaxy Unpacked di Parigi ha portato con sè una ventata di novità, principalmente nel settore degli smartphone con display pieghevoli: sul mercato mondiale arrivano infatti Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, che non cambiano molto nelle forme, ma portano molte novità nelle funzionalità legate all’uso di intelligenza artificiale.

Insieme ai due dispositivi con schermo pieghevole, Samsung ha lanciato due nuovi smartwatch, Watch Ultra e Watch 7, due diversi modelli di auricolari, Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds Pro 3, ma anche e soprattutto l’attesissimo Galaxy Ring, che però non arriverà per ora in Italia.

Galaxy Z Fold6, cosa cambia

Il nuovo smartphone pieghevole “a libro" di Samsung, diventa più spigoloso, seguendo le linee più recenti del linguaggio estetico dell’azienda, ma non cambia significativamente le sue forme, mentre riduce il suo peso di quasi 15 g, arrivando ad un totale di 239 grammi.

Quando è aperto, il suo spessore è di 5,6 mm, mentre quando viene utilizzato da chiuso, l’ingombro di 12,1 mm. Praticamente identico il display esterno, Dynamic AMOLED 2X da 7.6", con una definizione molto elevata 2160 x 1856 pixel. Anche lo schermo esterno usa la stessa tecnologia, Dynamic AMOLED 2X, da 6.3", con definizione 2376 x 968, condizionata da una ratio 22,1:9: stiamo in pratica parlando di un display “bislungo", che rende le operazioni a schermo chiuso un po’ difficoltose, soprattutto quando bisogna digitare sulla tastiera, perché lo spazio è veramente particolarmente ridotto.

L’unico prodotto in circolazione che ha risolto davvero questo problema è OnePlus Open, che grazie al display esterno più largo si usa come un normalissimo smartphone. All’interno di Galaxy Z Fold6 viene usato il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che viene abbinato sempre a 12 GB di RAM, con diversità tagli di memoria che vanno da 256 GB fino ad 1 TB.

Anche la dotazione delle fotocamere rimane praticamente identica, con il sensore principale da 50 megapixel, un sensore grandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico 3X da 10 megapixel. Non vorremmo rallentare la noia, ma dobbiamo sottolineare che quando lo Z Fold6 è chiuso, sfrutta una selfie cam da 10 megapixel, mentre quando lo schermo è aperto c’è una fotocamera nascosta sotto il display di dubbia qualità da 4 megapixel.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Siamo rimasti con il fiato sospeso quando abbiamo trovato conferma ai rumori nella dimensione della batteria, che è veramente risicata, di soli 4.400 Mah, sufficienti per garantire una giornata di lavoro, ma senza esagerare nell’utilizzo del cellulare.

Sul fronte dell’hardware, quindi non cambia granché rispetto a Galaxy Z Fold5, la vera novità dal software, che sfrutta tutte le ultime innovazioni del mondo della Galaxy AI, non solo quelle già viste nel recente Galaxy S24 Ultra, ma anche e soprattutto quelle pensate per sfruttare al massimo il doppio schermo, come un traduttore che mostra sui diversi display le traduzioni delle lingue desiderate, il display esterno, quello rivolto verso l’interlocutore farà vedere la sua lingua, su quello interno invece viene mostrata la lingua del possessore del cellulare.

C’è anche una modalità di ascolto che permette di avere una trascrizione e una traduzione in tempo reale di un qualunque contenuto, ad esempio una conferenza, una conferenza stampa, o anche semplicemente un incontro pubblico che viene tenuto in una lingua diversa dalla nostra.

Ci sono molteplici possibilità per la generazione delle immagini sfruttando l’intelligenza artificiale, partendo da semplici disegni che vengono fatti direttamente sul display, oppure direttamente su una fotografia già scattata. Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, inoltre, possono tradurre i testi che sono all’interno di immagini, sintetizzare articoli Internet e trascrivere registrazioni audio.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Samsung Galaxy Z Fold6 Smartphone AI pieghevole, Caricatore Incluso, RAM 12GB, 256GB, Dual SIM, Display 6,3"/7,6" Dynamic AMOLED 2X, Batteria a lunga durata, Silver Shadow 2024 [Versione italiana]

Galaxy Z Flip6, cosa cambia

Nel nuovo Samsung Galaxy Z Flip6 non ci sono modifiche particolarmente significative, rispetto a Galaxy Z Flip5, se non il cambiamento della fotocamera principale, che ora diventa da 50 megapixel, praticamente la stessa che viene utilizzata anche da Z Fold.

A proposito di fotocamera, rimane la configurazione con due sensori, il secondo è un grandangolo da 12 megapixel con un’apertura di 123°.

Il processore è lo stesso del modello Fold, Snapdragon 8 Gen 3, ma c’è una novità importante perché il modello con 512 GB di memoria interna offre 12 GB di RAM, mentre quello con 256 GB di memoria mantiene 8 GB di RAM. Cambia anche la scheda grafica, che come sul modello Fold ora è una Adreno 750.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per il modello fritto, quello con il form factor a conchiglia, vale lo stesso discorso fatto per il fratello maggiore, e differenze principali non sono nell’hardware, anche se esteticamente qualcosa viene ritoccato, ma principalmente nel software, con tutte le funzioni dell’intelligenza artificiale, le stesse che si trovano anche sul modello più grande. In particolare, però, su Z Flip6 ora c’è una soluzione avanzata basata su AI anche per lo zoom quando si usa la cosiddetta Flex Camera, ovvero si appoggia il telefono con apertura a 90° per sfruttare una qualunque superficie come supporto: in quel caso, basta muoversi davanti all’obiettivo principale perché il telefono adatti automaticamente lo zoom, alzando una mano si scatta automaticamente la foto.

Quando si impugna Z Flip6 aperto a 90°, si può sfruttare la cosiddetta modalità videocamera, che rende più facile la cattura di video.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Samsung Galaxy Z Flip6 Smartphone AI pieghevole, Caricatore Incluso, RAM 12GB, 512GB, Dual SIM, Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50 MP, Blue [Versione italiana]

Galaxy Watch Ultra e Watch 7, per un ecosistema più completo

Galaxy Watch Ultra è la proposta più aggressiva e costosa di Samsung, immaginata per chi vuole un orologio con una maggiore resistenza al maltrattamento, grazie alla struttura in titanio grado 4, e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, che garantisce il funzionamento anche al 500 m sotto il livello del mare.

Da un punto di vista prettamente teorico, Galaxy Watch Ultra potrebbe sopportare anche la pressione dell’altitudine di 9000 m, ma prima bisogna arrivarci.

Non è solo una questione di performance, ma anche di qualità del software, con la novità di poter tracciare allenamenti multidisciplinari, ad esempio quelli che si fanno per il triathlon. Galaxy Watch Ultra può anche personalizzare le zone HR, per misurare con più precisione le attività sportive.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza estrema, Batteria a lunga durata, Sirena di emergenza, LTE, Cassa in titanio di grado aerospaziale 47mm Titanium Silver [Versione italiana]

Esiste anche un pulsante rapido per accedere alla propria funzionalità preferita, ad esempio la mappatura istantanea di un’attività sportiva, tutte le informazioni vengono raccolte sul display da 47 mm. Ci saranno tre colorazioni, Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Watch 7 ma terrà invece la classica suddivisione tra il modello da 40 mm e quello da 44, entrambi con display rotondo, con un nuovo processore più intelligente, 3 volte più potente, con efficienza energetica migliorata del 30% rispetto a quello precedente.

Ci sono ovviamente novità anche nel software, in particolare la notifica di battito cardiaco irregolare, mentre viene mantenuta la possibilità di fare un elettrocardiogramma e anche di misurare la pressione arteriosa.

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI,Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata,GPS, Bluetooth, Ghiera Touch in Alluminio40mm Green[Versione italiana]

Galaxy Ring, per ora non arriva in Italia

Samsung Galaxy Ring è il prodotto più spoilerato degli ultimi mesi, dato che era anticipato già diversi mesi fa, ma viene presentato solo ora, tra l’altro non su tutti i mercati, dato che ad esempio in Italia non sarà disponibile al momento del lancio.

Galaxy Ring si può indossare ovunque dato che è realizzato in titanio di grado 5, con resistenza all’acqua di 10 ATM, la batteria dura fino a sette giorni ed è dotato di una custodia per ricarica rapida; ci saranno tre varianti di colore, Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Dettaglio curioso è che Samsung definisce comunque “non impermeabile" Galaxy Ring, ma conferma che si può indossare in ogni contesto senza alcun tipo di problema.

Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds Pro 3

Anche gli auricolari di Samsung basano la loro proposta sullo sfruttamento della Galaxy Ai, ad esempio attraverso la modalità interprete, che permette di avere la traduzione di ciò che si sta ascoltando direttamente dentro dentro gli auricolari.

Non solo, perché Galaxy Buds 3 possono analizzare l’ambiente in cui ci si trova per adattare tanto la cancellazione del rumore quanto l’equalizzazione in modalità adattiva.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Galaxy Buds Pro 3, invece, oltre a cambiare la loro forma introducono anche un sistema di altoparlanti a due vie, con doppi amplificatori per garantire massima qualità. Grazie allo sfruttamento dell’AI, gli auricolari possono riprodurre esattamente la voce dell’oratore, anche quando i rumori ambientali tendono ad alterarla. Siamo davvero curiosi di provare questa opzione.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2024 [Versione Italiana]

Prezzi e disponibilità

Galaxy Z Fold6 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €2.459

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.219

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €2.099

Galaxy Z Flip6 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279

Galaxy Watch7 sarà acquistabile per il mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione 40mm bluetooth ad un prezzo consigliato di €319

nella versione 40mm LTE ad un prezzo consigliato di €369

nella versione 44mm bluetooth ad un prezzo consigliato di €349

nella versione 44mm LTE ad un prezzo consigliato di €399

Galaxy Watch Ultra sarà disponibile per il mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione 47mm LTE ad un prezzo consigliato di €699

Galaxy Buds3 saranno acquistabili nel mercato italiano al prezzo di 179€, mentre Galaxy Buds3 Pro saranno disponibili al prezzo di 249€.