Galaxy Z Flip6: questa versione costa 10 mila dollari

Fonte foto: Caviar

Arrivati alla loro sesta generazione, i telefoni pieghevoli di Samsung ormai possono contare su un discreto mercato, fatto sia di appassionati che di nuovi clienti, curiosi di provare un fattore di forma diverso. In particolare il Samsung Galaxy Z Flip6, come i suoi predecessori, ha convinto moltissimo per un design diventato, in poco tempo, un’icona. Non stupisce, quindi, che siano disponibili anche i Samsung Galaxy Z Flip6 di lusso, in edizione limitata.

Non li produce Samsung direttamente, ma la ben nota Caviar, azienda ex russa (ha spostato la sede a Dubai poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina) che in passato ha customizzato moltissimi Samsung e iPhone. Adesso tocca anche al Samsung Galaxy Z Flip6, in edizione limitata “Elegance” da 99 esemplari.

Samsung Galaxy Z Flip6 Elegance: come è fatto

Come da tradizione Caviar, anche il Samsung Galaxy Z Flip6 Elegance non è altro che un normale Galaxy Z Flip6 con applicata una cover in materiali pregiati. Il case, in questo caso, è in pelle di capra azzurra, ed è impreziosito da un elemento a sbalzo in argento 22 carati, all’interno del quale sono incastonati 16 cristalli Swarovski da 2 millimetri ciascuno.

Per il resto, questo modello è un normale Z Flip6 di color Blue, che in pratica è un azzurro molto simile al colore della pelle usata da Caviar. Rispetto a precedenti modelli, quindi, nel caso del foldable a conchiglia di Samsung questa volta Caviar ha fatto un lavoro molto più leggero e molto meno appariscente. Forse per questo si sono sentiti di chiamare questa versione “Elegance“.

Il prezzo finale di Samsung Galaxy Z Flip6 Elegance by Caviar è ben superiore a quello di listino del telefono: 9.770 dollari per la versione con 256 GB di memoria, che salgono a 10.130 dollari per la versione da 512 GB.

Caviar: smartphone-gioiello da mezzo milione

Chi conosce Caviar, e le sue creazioni, sa bene che un Samsung da 10 mila dollari è quasi un giocattolino da dare ai figli ragazzini. Siamo infatti lontanissimi dal prezzo di altri prodotti dell’azienda di Dubai, come l’iPhone 15 Pro Max “Diamond Snowflake“ da 579.140 dollari, tutto tempestato di di diamanti (ben 570 in totale) incastonati in una cover di oro bianco 18 carati.

O come l’iPhone 15 Pro Max “Daytona“ da 193.930 dollari, in oro giallo e con un Rolex Daytona (originale e funzionante) incastonato nella back cover. O come il Samsung Galaxy S24 Ultra “Pure Gold“ da 74.070 dollari, una mattonella di oro giallo 18 carati intarsiato con decorazioni corinzie e 8 diamanti naturali incastonati.

Caviar è già pronta per iPhone 16

Grazie al fatto che, negli ultimi anni, gli iPhone cambiano pochissimo da una generazione all’altra, Caviar ha già messo in catalogo le versioni luxury dei prossimi smartphone di Cupertino che, come ormai sappiamo tutti, verranno presentati il 9 settembre.

Di iPhone 16 Caviar farà anche la barretta di cioccolato, che ha già annunciato su Instagram con il claim “Per i prescelti“. A febbraio di quest’anno Caviar aveva presentato un iPhone 15 Pro Max di cioccolato ricoperto di oro commestibile. L’iPhone vero non c’era dentro, ma il prodotto costava 1.100 dollari.