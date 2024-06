Samsung Jet 65 Pet, prezzo collassato: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Tutti conosciamo Samsung per gli smartphone, gli smartwatch e le smart TV, ma il produttore sudcoreano in questi ultimi anni si è specializzato anche negli elettrodomestici per la casa. E ce lo dimostra l’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 65 Pro, modello top di gamma con tecnologie avanzate che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Uno sconto esagerato che la fa diventare la scopa elettrica più interessante sul mercato, anche grazie al risparmio netto che supera i 250 euro. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, un’offerta con i fiocchi che non bisogna farsi sfuggire.

Per chi se lo stesse chiedendo, l’aspirapolvere Samsung non ha nulla da invidiare a modelli più blasonati. Assicura una grande potenza di aspirazione e un sistema di filtraggio che riesce a trattenere il 99,999% della polvere e bloccare le particelle più grossolane, quelle che possono dare fastidio a chi soffre di allergia. Non finisce qui: come si può intuire dal nome, la scopa elettrica Samsung Jet 65 Pro è l’ideale per chi ha animali domestici a casa grazie alla spazzola presente in confezione che raccoglie tutti i peli e igienizza il pavimento. Nella confezione trovi anche tanti altri utili accessori che la rendono indispensabile per la pulizia della tua abitazione.

Samsung Jet 65 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung Jet 65 Pet: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo veramente speciale e mai visto prima. Da oggi trovi l’aspirapolvere Samsung Jet 65 Pet in promo con uno sconto del 57% e risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso di sempre e anche della migliore occasione possibile per una scopa elettrica con queste caratteristiche. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 35,27 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. La puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Samsung Jet 65 Pro

Samsung Jet 65 Pet: la scheda tecnica

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche della scopa elettrica Samsung. Con una potenza di aspirazione massima di 150 W, grazie alla presenza del motore Digital Inverter, assicura una pulizia completa del pavimento. Strumento ideale per chi soffre di asma e allergie, dato che si basa su un sofisticato sistema di filtraggio multistrato che trattiene praticamente la totalità (ufficialmente il 99,999%) della polvere, riduce così l’esposizione agli allergeni di origine animale.

Comodissima da usare, dato che pesa meno di un chilo e mezzo, ma anche perché non prevede fastidiosi fili che limitano gli spostamenti, e ha un’autonomia fino a 40 minuti. Slim anche il caricabatterie, che può essere utilizzato in due modi: o per riporre la scopa mentre ricarica, soluzione peraltro salvaspazio; o come semplice caricabatterie rimuovendo facilmente la batteria all’interno dell’elettrodomestico e riponendo quest’ultimo dove si vuole. Facile da pulire anche il contenitore. Inoltre, per rimuoverlo non serve staccare il tubo dal corpo della scopa ma basta semplicemente un click. Nella confezione trovi anche tanti accessori utili con spazzole differenti che si adattano ai vari tipi di pavimento e che ti aiutano a raccogliere tutti i peli degli animali.

Samsung Jet 65 Pro