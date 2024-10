Fonte foto: Samsung

Samsung ha annunciato il lancio sul mercato italiano di Jet Bot Combo AI. Si tratta del nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti che va ad ampliare la gamma del produttore sud coreano con un modello di fascia premium. Il nuovo robot sfrutta l‘intelligenza artificiale per migliorare la pulizia di casa, e su un sistema di sanificazione a vapore per massimizzare l’igiene del device e, di conseguenza, dei pavimenti sui quali passa.

Samsung Jet Bot Combo AI – Robot lava e aspira con Intelligenza Artificiale

Samsung Jet Bot Combo AI: caratteristiche

Il nuovo Samsung Jet Bot Combo AI è in grado di aspirare e lavare i pavimenti oltre che di svuotarsi e pulirsi da solo. L’aspirazione si basa su un sistema multiciclonico, mentre il lavaggio è effettuato da due panni umidificati, con pressione verso il basso e movimento rotatorio.

Il robot è abbinato alla Clean Station Steam+. La stazione, in grado di svuotare in autonomia il serbatoio dello sporco, è dotata di due serbatoi dell’acqua, uno per la pulizia dei panni lavapavimenti, con un meccanismo a due step (lavaggio a caldo e ciclo di vapore igienizzante) a cui segue l’asciugatura ad aria calda, e uno per il rifornimento del robot con l’acqua necessaria al lavaggio dei pavimenti.

Samsung Jet Bot Combo AI è dotato di una potenza di aspirazione di 6.000 Pa (un valore non altissimo, rispetto a molti altri robot concorrenti) e di una rumorosità massima di 87 dB. Sfruttando la batteria integrata, inoltre, il robot può garantire fino a 180 minuti di autonomia con una sola carica, con la possibilità di offrire un pulizia completa anche per le case più grandi.

Il robot di Samsung è dotato di diverse funzionalità AI come il sistema multi mapping, per la creazione di un percorso su tutte le superfici di movimento, e l’AI Floor Detect, che permette di riconoscere il tipo di pavimento da pulire, regolando le specifiche di funzionamento.

C’è anche il sistema di riconoscimento dei tappeti, denominato Carpet Care, che consente di identificare i tappeti a pelo lungo e quelli a pelo corto, adeguando le funzionalità di pulizia. Per la sicurezza dei dati c’è il protocollo Knox Security oltre alla certificazione UL Diamond.

Samsung Jet Bot Combo AI funziona in abbinamento all’app SmartThings che consente la gestione da remoto, la possibilità di controllo vocale e l’accesso alle funzioni di programmazione oltre che al Live Cleaning Report, un riepilogo delle attività del robot.

Samsung Jet Bot Combo AI: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Jet Bot Combo AI arriva sul mercato italiano con un prezzo di listino di 1.599 euro. Al momento, il nuovo robot aspirapolvere è acquistabile tramite lo store ufficiale di Samsung, con possibilità di acquisto tramite finanziamento a tasso zero e sconto del 5% completato l’acquisto tramite l’app del Samsung Shop.

Non è escluso che questo modello venga presto venduto anche su Amazon tramite lo store ufficiale del produttore, dove sono già in vendita altri robot di Samsung. Al momento, infatti, il Samsung Jet Bot Combo AI è presente su Amazon ma venduto e spedito da terzi e con un corposo sconto sul prezzo di listino.