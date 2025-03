Prezzo mai visto per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba: sconto esagerato

Fonte foto: Amazon

Nascondersi dietro a un dito non serve a nulla. Se si dovesse stilare una classifica delle faccende domestiche più noiose e meno piacevoli, spazzare e lavare il pavimento sarebbero quanto meno nella top 3, se non addirittura in testa.

Per questo motivo, robot aspirapolvere e lavapavimenti come il Roomba Combo i5 sono visti da molti come una sorta di manna dal cielo. Questi piccoli elettrodomestici permettono di mandare in pensione, in un solo colpo, scopa, scopettone, paletta e straccio. Saranno gli stessi robot a occuparsi della mappatura degli spazi e a scegliere il percorso migliore per garantire i risultati migliori e ottimizzare i consumi. Tutto quello che dovrai fare sarà ricordarti di avviarlo o di impostare dei programmi di pulizia e svuotare i serbatoi quando pieni.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, lo rende più conveniente che mai. Risparmi centinaia di euro sul listino e puoi pagarlo a rate senza interessi né costi aggiuntivi.

Robot aspirapolvere Roomba a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Il Roomba Combo i5 è tra le offerte migliori che potrai trovare su Amazon. E non solo nel suo segmento merceologico. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore statunitense è disponibile con uno sconto del 42% al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 259,90 euro anziché 449,00 euro come da prezzo consigliato dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere poi di pagare a rate senza interessi e senza spese aggiuntive. In questo modo, il robot aspirapolvere costa solo 52 euro al mese per 5 mesi.

iRobot Roomba Combo i5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile e capace di muoversi in completa autonomia, il Roomba Combo i5 è perfetto per avere superfici sempre pulite con il minimo sforzo. Dotato di un sistema di mappatura e movimento avanzato, il robottino del produttore statunitense potrà muoversi liberamente in tutti gli ambienti di casa ed evitare ostacoli di ogni genere, anche quelli non previsti.

Grazie al sistema di pulizia a 4 fasi, poi, il Roomba Combo i5 raccoglie polvere, sporco e detriti anche dagli angoli più scomodi e li aspira senza lasciare alcuna briciola a terra. Il pad lavapavimenti offre prestazioni ottimali sia su pavimenti bagnati sia su pavimenti asciutti, eliminando impronte, polline e polvere lungo il tragitto.

Dall’app per smartphone potrai gestire le routine di pulizia del robot, impostando quali sono le aree da pulire e quali le aree escluse dalla pulizia o i giorni in quale il robottino deve attivarsi. Inoltre, il Roomba Combo i5 può essere gestito anche con semplici comandi vocali grazie ad Alexa.

