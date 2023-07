Samsung, l'aspirapolvere senza fili mai così conveniente: super offerta

Fonte foto: Samsung

Gli aspirapolvere senza fili sono il non plus ultra della pulizia domestica. Potenti e completi, ti permettono di dire addio definitivamente a paletta e scopa, garantendoti allo stesso tempo livelli di pulizia mai visti in precedenza.

Il Samsung Jet 90 Multi è un elettrodomestico estremamente valido e versatile, che ti permetterà di pulire tutte le superfici di casa con grande facilità. L’aspirapolvere senza fili del produttore sudcoreano è infatti dotato di vari accessori e strumenti che renderanno la tua routine quotidiana di pulizia. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, lo pagherai meno della metà. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Samsung Jet 90 Multi Aspirapolvere Senza Fili

Samsung Jet 90 Multi scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La potenza aspirante che arriva a 200 Watt e il sistema Jet Cyclone ad alta efficienza sono i due assi nella manica dell’aspirapolvere senza fili di Samsung. Avrai infatti potenza a sufficienza per aspirare tutta la sporcizia che vuoi, anche i residui più pesanti e corpulenti.

La spazzola rimovibile con fibre d’argento si occupa invece di raccogliere anche la polvere più sottile nelle fessure, assicurandoti così una pulizia profonda e duratura dei pavimenti. Non mancano poi diversi accessori che ti permetteranno di raggiungere gli angoli più lontani o scomodi da raggiungere della tua abitazione. Tra gli accessori acquistabili, invece, troviamo la spazzola lavapavimenti, grazie alla quale lavare e lucidare il pavimento con una sola passata.

Il sistema di filtraggio a 5 stadi, poi, trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole (polline o muffa). Avrai così la certezza che l’aria espulsa dall’aspirapolvere mentre è in funzione sarà pulita, senza alcun tipo di residuo.

La batteria da 3.000 mAh garantisce poi un’autonomia da far invidia. Con una singola carica puoi infatti pulire per 60 minuti consecutivi: più che sufficienti per spazzare con accuratezza il pavimento della tua abitazione e pulire le superfici di casa. Basteranno poi qualche decina di minuti di ricarica per avere tempo supplementare per completare le pulizie di casa.

Aspirapolvere senza fili costa meno della metà: sconto e prezzo finale

Un aspirapolvere completo e funzionale, grazie al quale sarà più semplice e veloce pulire gli ambienti di casa. E conveniente come non mai. Il Samsung Jet 90 Multi è infatti scontato del 55%, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo oggi lo paghi 385,14 euro con un risparmio considerevole: costa 465 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

