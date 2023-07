Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Il nuovo Smart TV di Samsung dimostra che la tecnologia Micro LED è una ottima alternativa all'OLED di fascia alta, ma conferma che il suo prezzo è ancora troppo alto per il consumatore comune

Quanto sareste disposti a spendere per la vostra prossima Smart TV? Qualunque cifra voi abbiate in mente è certamente molto, anzi moltissimo, inferiore al prezzo della nuova Samsung MNA89MS1BACXKR. Una sigla incomprensibile dietro la quale si cela (ma neanche tanto, viste le dimensioni), una Smart TV “super premium” con tecnologia Micro LED e pannello da 89 pollici.

Samsung Micro LED 89″: caratteristiche tecniche

La Smart TV Samsung MNA89MS1BACXKR è stata presentata a fine aprile in Cina, in occasione dell’Appliance & Electronics World Expo (AWE) 2023, e ora arriva sul mercato domestico del gigante sudcoreano.

La sua caratteristica tecnica peculiare è il pannello Micro LED, una tecnologia raffinatissima che, come dice il nome, va oltre il Mini LED. Si tratta, cioè, di un pannello LED, ma con diodi “micro“. Più piccoli sono i LED e migliore sarà la precisione nel disegnare le immagini, maggiori saranno le aree di dimming che sarà possibile usare e più elevata sarà la qualità complessiva.

Le aree di dimming sono gruppi di LED che vengono spenti insieme, per oscurare parte dello schermo e aumentare il contrasto con le aree adiacenti, che restano invece accese. Più piccoli sono i LED e in più aree di può dividere uno schermo, migliorando ulteriormente il risultato.

Risultato che è ai livelli di un ottimo TV OLED, secondo alcuni persino migliore (dipende anche dai gusti personali) perché la tecnologia LED è più luminosa di quella OLED e, infatti, questo modello tocca la straordinaria luminosità di picco di 4.000 nit.

Ma anche il prezzo è ai livelli di un ottimo OLED, anzi molto di più come dimostra il Samsung MNA89MS1BACXKR che, letteralmente, costa quanto una casa.

Samsung Micro LED 89″: quanto costa

Il prezzo di Samsung MNA89MS1BACXKR, sul mercato coreano, è di 130 milioni di won. Al cambio attuale la cifra equivale a circa 101 mila dollari, o 92 mila euro. Una cifra con la quale, in gran parte d’Italia, si compra un bilocale nuovo o un trilocale da ristrutturare.

Ma non è nemmeno la cifra più alta che vedremo quest’anno per una Smart TV premium, se è vero che Samsung ha intenzione di lanciare altri tagli per questo modello: 76, 101 e 114 pollici. La Smart TV Samsung Micro LED da 76 pollici costerà sicuramente meno, ma quella da 114 pollici potrebbe sfiorare i 150 mila dollari, cioè 135 mila euro.

Curiosità a parte, questi prezzi ci dicono che la tecnologia Micro LED ha già dimostrato di essere ottima e una valida alternativa all’OLED di fascia alta, ma il suo prezzo deve scendere ancora parecchio prima che la massa possa permettersela.