Per acquistare una Smart TV di alta qualità mantenendo la spesa a meno di 1.000 euro è possibile puntare sulla gamma Samsung e, in particolare sul modello QE65QN85DBTXZT. Si tratta di un TV della gamma Neo QLED con pannello Mini LED da 65 pollici di diagonale con risoluzione 4K.

Con l’offerta in corso di Amazon è ora possibile acquistare il televisore con un prezzo scontato del 55%. In questo modo è possibile acquistare il modello di Samsung a 998 euro invece di 2.199 euro. L’offerta riguarda la versione venduta direttamente da Amazon.

La consegna è gratuita. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e permette di acquistare il TV in questione al nuovo prezzo minimo storico.

Samsung TV QE65QN85DBTXZT Neo QLED 4K – 65 pollici

Samsung Neo QLED 65 pollici: la scheda tecnica

La Smart TV Samsung in offerta ha tutto quello che serve per chi cerca un prodotto di qualità con un prezzo contenuto. Il modello ha un pannello Neo QLED Mini LED con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K. A gestire il funzionamento c’è il processore NQ4 AI Gen 2 che, come suggerisce anche il nome, permette di sfruttare l’intelligenza artificiale per ottenere immagini di qualità superiore.

Il modello della gamma Samsung è dotato anche della piattaforma software che caratterizza tutti i prodotti della gamma di Smart TV della casa coreana, con tante funzioni "smart" e tutte le app dei servizi di intrattenimento, per un’esperienza d’uso davvero completa. Si tratta di una combinazione unica, sotto i 1.000 euro, tra qualità delle immagini, prestazioni e funzionalità.

Samsung Neo QLED 65 pollici: l’offerta di Amazon

La nuova offerta di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo Samsung Neo QLED: il modello QE65QN85DBTXZT descritto in precedenza, infatti, registra un netto taglio di prezzo ed è ora acquistabile con il 55% di sconto.

Con una spesa di 998 euro, questa Smart TV diventa un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo televisore di alta qualità, in grado di garantire un pannello da 65 pollici che può offrire immagini di livello superiore e una piattaforma smart sempre aggiornata. Il TV è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita.

Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

