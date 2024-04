Soundbar Samsung a prezzo stracciato: va comprata subito

Fonte foto: Samsung

Per i cinefili, la qualità video non è tutto. O, per meglio dire, non è la sola cosa da considerare quando si vuole realizzare un sistema home theatre in casa. Un aspetto che deve essere curato con la stessa importanza è quello del sonoro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

E con la Samsung Soundbar HW-Q600C sarete certi di andare a colpo sicuro. La soundbar del produttore sudcoreano garantisce una qualità audio di altissimo livello per un’esperienza d’ascolto paragonabile a quella cinematografica. Il tutto, comodamente sul divano di casa. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon, la soundbar Samsung ti costa pochissimo: acquistandola adesso risparmierai diverse centinaia di euro.

Samsung Soundbar HW-Q600C

Prezzo stracciato per la soundbar Samsung: sconto e offerta finale

Come accennato inizialmente, la soundbar del produttore sudcoreano è più conveniente che mai. Merito di uno sconto senza precedenti che Amazon garantisce oggi a tutti i suoi clienti. La Samsung Soundbar HW-Q600C è disponibile con uno sconto del 58% sul listino, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre.

Acquistandola adesso la si paga 211,99 euro contro i 499,00 euro del prezzo consigliato da Samsung. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 280 euro in meno.

Samsung Soundbar HW-Q600C

Samsung Soundbar HW-Q600C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con i suoi 9 speaker e la compatibilità con le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X, la soundbar Samsung in offerta su Amazon è capace di garantire un potente audio tridimensionale. Attivandolo e collegandolo al proprio TV (via Bluetooth e senza fili) sarà come essere sempre al centro dell’azione: l’audio immersivo garantito dalla Samsung HW-Q600C è in grado di stupirvi a ogni occasione.

Merito di un sistema 3.1.2 (3 canali, 1 subwoofer e 2 altoparlanti up-firing) progettato per diffondere l’audio a 360°. In questo modo, il suono si sviluppa anche in verticale per regalarvi un effetto dinamico e totalmente immersivo.

Con la tecnologia Adaptive Audio, invece, non avrete più bisogno di modificare le impostazioni audio ogni volta che cambiate canale o trasmissione. La soundbar in offerta su Amazon analizza il flusso audio in tempo reale e ottimizza la resa audio sia in base a ciò che si sta guardando sia all’ambiente in cui è posizionata la soundbar stessa. In questo modo l’esperienza di ascolto sarà ottimale indipendentemente da ciò che si sta guardando.

Come accennato in precedenza, poi, il collegamento con il TV e la configurazione della soundbar sono più semplici che mai. Potrai sfruttare il cavo HDMI eARC per una qualità audio cinematografica, oppure affidarti al Bluetooth per posizionare soundbar e subwoofer come preferisci senza cavi penzolanti in casa (e senza dover scendere a compromessi sul fronte dell’esperienza di ascolto, ovviamente).

Samsung Soundbar HW-Q600C