Soundabar Samsung a prezzo stracciato: va comprata ora

Fonte foto: Samsung

L’abbinamento perfetto per il tuo TV. In special modo se sei un appassionato cinefilo e non vuoi scendere a compromessi sul fronte dell’esperienza visiva e di ascolto. Dispositivi come la soundbar Samsung HW-Q60C-ZF Serie Q, se abbinati a un televisore di fascia alta, garantiscono una qualità del sonoro senza timore di paragoni.

Dotata di un subwoofer esterno e sette altoparlanti, la soundbar del produttore sudcoreano è tra le migliori che puoi trovare sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Un dispositivo capace di portare la tua esperienza d’ascolto di film, serie TV ed eventi sportivi a un livello superiore grazie a una lunga lista di tecnologie capaci di ottimizzare il flusso audio in tempo reale. Il tutto a un prezzo decisamente interessante: grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon puoi risparmiare diverse centinaia di euro sul listino.

Samsung Soundbar HW-Q60C-ZF Serie Q

Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF Serie Q scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta una velocissima lettura della scheda tecnica della Samsung Soundbar HW-Q60C-ZF Serie Q per capire che si tratta di un dispositivo di altissimo livello. Grazie ai 7 speaker e alla compatibilità con tecnologie come Dolby Atmos e DTS Virtual:X, la soundbar è capace di riprodurre un audio tridimensionale degno di quello di una sala cinemataografica. Così, anche se sarai seduto sul divano o sulla poltrona del salotto di casa, sarà come essere sempre al centro dell’azione.

L‘Adaptive Sound Lite, poi, analizza il flusso audio in tempo reale e ne ottimizza le impostazioni per garantirti sempre la resa migliore. Non dovrai così modificare alcuna impostazione manualmente: sarà la soiundbar Samsung ad adattarsi automaticamente al programma che stai guardando per offrirti un’esperienza d’ascolto che non teme paragoni di alcun genere.

Il subwoofer, che può essere connesso sia con cavo sia senza grazie alla connettività Bluetooth, garantisce suoni profondi e strutturati: potrai godere di una qualità sonora mai provata prima. E con l’innovativo sistema Tap Sound potrai ascoltare la tua musica preferita in maniera semplice e veloce: la sincronizzazione tra smartphone e soundbar avviene nel giro di una manciata di secondi, permettendoti di riprodurre le tue playlist preferite ad altissima qualità.

Samsung, la soiundbar non è mai stata così conveniente: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la soundbar del produttore sudcoreano è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Merito dello sconto del 43% che fa crollare il prezzo a un livello mai visto prima sul portale di commercio elettronico per eccellenza. Comprando oggi la Samsung Soundbar HW-Q60C-ZF Serie Q la pagherai solamente 249,00 euro contro i 439,99 euro del listino. Il risparmi è considerevole: ti costa 190 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

