Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: il top con una offerta incredibile

Ci sono soundbar che si distinguono per una qualità audio eccelsa, funzioni avanzatissime e un prezzo per pochi: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus è una di queste ed è in offerta su Amazon

Fonte foto: Sennheiser

Gli amanti del cinema sognano soprattutto due dispositivi elettronici: una Smart TV OLED di fascia alta e un impianto audio degno della TV. Negli ultimi anni a fare la parte del leone nel mercato audio per le TV sono le soundbar: sono compatte, comode, facili da usare e non è necessario posizionare tanti altoparlanti all’interno della stanza.

Di soundbar ce ne sono centinaia di modelli, con prezzi che partono da 50 euro e arrivano a 3.000 euro. Uno dei modelli più raffinati, tecnologici e costosi è la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, un prodotto per veri audiofili con un prezzo per poche tasche. Ma, grazie alle offerte di primavera che scadono oggi, è possibile addirittura risparmiare 400 euro.

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus – Soundbar 3D – 400 W RMS

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: caratteristiche tecniche

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus è un impianto 7.1.4 all-in-one, che include al suo interno due subwoofer a 4 pollici e sette speaker da 2 pollici, per una potenza totale di 400 Watt RMS (cioè reali, non di picco). Stiamo parlando, quindi, di un dispositivo così potente e raffinato da trasformare anche un grande salotto in un cinema domestico.

La compatibilità con le Smart TV è totale, visto che questa soundbar può essere connessa alla televisione tramite una porta HDMI 2.1 eARC o il Bluetooth 5.0 Low Energy. Ma c’è anche la connessione WiFi, due HDMI 2.0 in ingresso per altri dispositivi, una entrata ottica e una analogica e la porta USB-A. C’è persino una porta Ethernet per la connessione cablata.

Tutte queste connessioni sono state implementate nel dispositivo perché Sennheiser Ambeo è un dispositivo di riproduzione avanzato, che ha un suo sistema operativo integrato per gestire al meglio tutti i principali servizi di streaming.

La soundbar è compatibile con i formati audio Dolby Atmos, DtsX, Mpeg-H Audio e 360 Reality Audio, quindi è l’ideale non solo per guardare i film ma anche per ascoltare la musica in alta qualità in 3D.

Tutte queste opzioni possono essere gestite, in maniera molto accurata, dall’app per smartphone Sennheiser Smart Control, tramite cui è anche possibile lanciare l’auto calibrazione della soundbar. Questa procedura permette al dispositivo di scegliere da solo le impostazioni migliori, dopo aver emesso dei suoni standard e aver ascoltato (tramite i microfoni integrati) in che modo il suono rimbalza nella stanza.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: l’offerta Amazon

Sennheiser è un produttore molto noto e apprezzato nel settore dell’audio, sia professionale che consumer, e Sennheiser Ambeo Soundbar Plus è una soundbar di fascia altissima: sopra questo modello, nella gamma Sennheiser, c’è solo la Ambeo Soundbar Max.

Non stupisce affatto, dunque, il prezzo molto elevato di questo prodotto: 1.499 euro di listino, davvero tanti ma per un device davvero ottimo. In occasione delle offerte di primavera di Amazon, però, è disponibile uno sconto fantastico, che fa scendere il prezzo a 1.099 euro (-400 euro).

