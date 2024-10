Sharp Aquos R9 Pro: il super cameraphone che non vedremo mai

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sharp ha presentato un nuovo smartphone di fascia alta, si tratta dall’Aquos R9 Pro che arriverà prossimamente sul mercato asiatico con l’intenzione di posizionarsi nel segmento dei cameraphone. Si tratta infatti di un dispositivo con una scheda tecnica davvero interessante e che, oltre a un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (che permette di accedere anche a una suite di funzioni AI), punta tutto su un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica che ha fornito a Sharp le sue lenti Vario-Summicron.

Sharp Aquos R9 Pro: scheda tecnica

Sharp Aquos R9 Pro ha uno schermo Pro IGZO OLED che misura 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (1.440×3.120 pixels) e refresh rate variabile a 240 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affianca un solo taglio di memoria da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Molto interessante la suite chiamata Phone Assistant, sviluppata direttamente da Sharp che include diverse impostazioni basate sull’intelligenza artificiale che possono affiancare l’utente nell’utilizzo del dispositivo e, ad esempio, aiutarlo a riassumere messaggi di testo, trascrivere le conversazioni audio, estrarre le parole chiave da un testo e molto altro ancora.

Il comparto fotografico, come già accennato, è la vera punta di diamante di questo device ed è composto da un sensore principale da 50,3 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50,3 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2,8X sempre da 50,3 MP e sempre con OIS.

La fotocamera principale di questo smartphone Sharp è da record: ha infatti un sensore da 1/0,98 pollici, il più grande del mercato e, almeno in teoria, quello in grado di catturare più luce. La fotocamera frontale è anch’essa da 50,3 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G (il device è compatibile anche con le eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh ancora non specificati i dati sulla ricarica ma sappiamo che sarà sia via cavo che wireless. Il sistema operativo è Android 14 e, secondo le indiscrezioni, Sharp garantirà ai sui utenti tre major update.

Infine, il device è certificato IP68 ed è, dunque, in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Sharp Aquos R9 Pro: prezzo e disponibilità

Stando alle comunicazioni ufficiali di Sharp, il nuovo Aquos R9 Pro arriverà in Giappone a inizio dicembre 2024 e sarà poi rilasciato in Taiwan, Indonesia e a Singapore nelle settimane successive; il prezzo suggerito è di 190 mila Yen giapponesi che al cambio attuale sono 1146,19 euro.

Sconosciute le informazioni sull’eventuale arrivo di questo device in occidente ma, generalmente, Sharp non commercializza i suoi smartphone fuori dai mercati asiatici ed è quindi decisamente improbabile che avremo la possibilità di mettere le mani su questo cameraphone.