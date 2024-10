Sharp, lo smart TV low cost è più conveniente che mai: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Non è sempre vero che sia necessario spendere centinaia e centinaia di euro (se non addirittura migliaia) per acquistare un TV di ottima qualità, capace di garantire un’esperienza visiva e di ascolto di alto livello. Lo Sharp Aquos 32Di6E ne è un esempio lampante: nonostante il prezzo di listino tutt’altro che elevato, è perfetto per godere al meglio di serie TV, film e programmi di ogni genere.

Un apparecchio, quello disponibile in offerta oggi su Amazon, che ha davvero poco da invidiare a TV decisamente più costosi. Il pannello LED HD garantisce una qualità visiva superiore, mentre l’audio spaziale Harman Kardon crea un effetto tridimensionale capace di catapultarti ogni volta al centro dell’azione. La piattaforma operativa Android permette di scegliere tra migliaia di app e centinaia di migliaia di contenuti multimediali: avrai solamente l’imbarazzo della scelta su come passare il tuo tempo.

La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico, poi, lo rende più conveniente che mai: comprandolo adesso lo paghi pochissimo.

Smart TV a prezzo imbattibile: su Amazon oggi lo paghi pochissimo

Un’offerta da prendere al volo, quella disponibile oggi sul TV dello storico marchio giapponese. Lo Shart Aquos 32Di6E da 32 pollici può essere acquistato con uno sconto del 37% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Comprandolo adesso lo paghi appena 179,00 euro contro i 283,28 euro del listino.

I conti sono semplici: con l’acquisto di oggi risparmi più di 100 euro. Un vero e proprio best buy di categoria.

Sharp Aquos 32Di6E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello caratterizzato da colori brillanti e vividi, quello montato dallo smart TV Sharp in offerta su Amazon. In questo modo, le immagini mostrate dallo schermo LED HD saranno realistiche e piene di dettagli. L’esperienza visiva è dunque di altissimo livello, grazie anche alle varie modalità di visione preimpostate: sarà sufficiente sceglierne una per avere una definizione che non teme paragoni.

Il sistema audio progettato e realizzato da Harman Kardon regala una vera e propria esperienza cinematografica. Grazie al supporto alla tecnologia DTS Virtual X e DTS HD, infatti, lo smart TV in offerta su Amazon è in grado di simulare un audio tridimensionale come quello della tua sala cinematografica preferita. Un’esperienza audio avvolgente e immersiva indipendentemente dal programma che si sta guardando.

La piattaforma operativa Android TV, come già accennato più sopra, mette a disposizione un catalogo di app e di contenuti multimediali infinito, o quasi. Potrai scegliere tra migliaia di app da installare: non solo i servizi di streaming video e audio, ma anche applicativi di utility, videogame e molto altro. La stessa Android TV mette a disposizione centinaia di migliaia di contenuti multimediali (film e serie TV) da vedere ogni volta che si vuole: insomma, di certo non ci si annoierà.

