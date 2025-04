Vivo X200 Ultra, ecco il nuovo attesissimo cameraphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo X200 Ultra è disponibile in Cina. Il nuovo top di gamma dell’azienda è pronto per diventare il prossimo punto di riferimento nel settore dei cameraphone

Fonte foto: Vivo

Vivo ha presentato in esclusiva (per ora) per il mercato cinese il suo nuovo top di gamma il Vivo X200 Ultra, un dispositivo che ha in dotazione buona parte della migliore tecnologia sul mercato e sviluppato con l’intenzione di diventare un nuovo punto di riferimento per la fotografia.

Un cameraphone, dunque, ma anche un device che va a posizionarsi direttamente nella fascia premium del mercato, grazie al chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite e a molte funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

La scheda tecnica del Vivo X200 Ultra

Il nuovo Vivo X200 Ultra ha un display AMOLED che misura 6,82 pollici, ha una risoluzione QHD+ (3.168×1.440 pixel), refresh rate variabile fino a 120 e 4.500 nit di luminosità di picco.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, punto di riferimento degli attuali smartphone top di gamma, a cui si affiancano 12/16GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile.

Questo processore permette agli utenti di accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui Live Call Translation (per tradurre le chiamate in tempo reale), AI Transcript Assist (che aiuta l’utente nella trascrizione di note e chiamate) e AI Note Assist (utile per organizzare al meglio le proprie note).

Trattandosi di un vero e proprio cameraphone, Vivo non si è risparmiata sulle fotocamere realizzate in collaborazione con Zeiss. Tra queste ci sono un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine gimbal (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,7x da 200 MP con PDAF e OIS. La fotocamera anteriore è 50 MP.

In vendita c’è anche un esclusivo kit fotografico da agganciare allo smartphone tramite USB che trasforma il device in una vera e propria fotocamera, per aiutare l’utente a sfruttare al meglio le potenzialità di questo device.

Presenti anche due chip il VS1, destinato alla pre-elaborazione delle immagini e il V3+ per la post-elaborazione. Due componenti che, a detta dell’azienda produttrice, garantiscono un netto miglioramento della qualità dell’immagine.

Anche qui ci sono alcune funzioni AI che aiutano l’utente ad ottenere foto impeccabili, come AI Photo Enhance e AI Erase.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.2 gen 1, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Solo in Cina e solo sulla versione 16 GB/1 TB c’è anche la comunicazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 6.000mAh con ricarica cablata a 90 W e ricarica wireless a 40 W. Il sistema operativo è Android 15, con interfaccia utente proprietaria OriginOS 5.

Infine, il Vivo X200 Ultra è certificato IP69, ed è in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Vivo X200 Ultra, prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Vivo X200 Ultra è disponibile solo in Cina e, per adesso, non sono ancora disponibili maggiori informazioni riguardo all’arrivo in versione Global. Per i consumatori asiatici il prezzo di listino del device è di