Si parla già di Bridgerton 4: quando esce e di chi parlerà?

Fonte foto: Liam Daniel/Netflix

La terza stagione di Bridgerton si è appena conclusa (la seconda parte è uscita su Netflix il 13 giugno) e i fan già guardano con trepidazione al futuro. La piattaforma di streaming ha confermato l’arrivo della quarta stagione dell’acclamata serie tv in costume tratta dai romanzi di Julia Quinn, sebbene probabilmente bisognerà armarsi di un po’ di pazienza prima di vederla. Non c’è ancora certezza invece, ma solo qualche indizio, su chi potrebbero essere i protagonisti dei prossimi episodi. Anche se i fan più attenti hanno già una teoria…

Come finisce la seconda parte di Bridgerton 3 (spoiler)

Nella seconda parte della terza stagione di Bridgerton Colin e Penelope si fidanzano ufficialmente. La coppia annuncia la novità alla famiglia Bridgerton. Nella gioia generale, Eloise è evidentemente arrabbiata e delusa dall’ex amica che, intanto, non ha ancora confessato al futuro marito di essere Lady Whistledown. Il segreto viene però scoperto da Cressida, che ricatta Penelope: vuole dei soldi, altrimenti dirà a tutti la verità.

Colin e Penelope intanto si sposano. Messa sempre più alle strette (Cressida ha rivelato il suo segreto anche alla madre), Penelope organizza un ballo a casa sua invitando, tra gli altri, la Regina. Durante la serata rivela a tutti pubblicamente di essere Lady Whistledown. Colpita dal suo discorso, la regina in persona le dà il permesso di continuare a scrivere.

Chi sarà il protagonista di Bridgerton 4

Le sceneggiature della quarta stagione di Bridgerton sono quasi ultimate. Lo ha rivelato la showrunner Jess Brownell durante la promozione della stagione 3: «Sono davvero entusiasta di ciò che stiamo scrivendo (…) Sento che è uno dei miei lavori migliori e il miglior lavoro della mia squadra di sceneggiatori (…) Stiamo dando il massimo, quindi non vedo l’ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo».

Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla trama di Bridgerton 4, ma i fan che hanno letto i romanzi di Julia Quinn giurano di avere già intercettato un indizio rivelatore.

Facciamo un passo indietro: con la terza stagione, la serie tv si è discostata dalla successione di eventi dettata dai libri. Nella saga letteraria, infatti, il terzo volume si intitola La proposta di un gentiluomo ed è dedicato a Benedict; mentre il quarto, che si intitola Un uomo da conquistare, ha come protagonista Colin e la sua storia con Penelope.

Netflix e Shonda Rhimes hanno scelto invece di anticipare la storia di Colin e Penelope. Nel finale della terza stagione, però, Eloise, parlando con Benedict, fa riferimento a un ballo in maschera. «Sarò lì, nascondendomi dietro una maschera, evitando come la peste le pretendenti», risponde il fratello ancora scapolo.

Un ballo in maschera è proprio l’evento al centro di La proposta di un gentiluomo, durante il quale Benedict incontra la futura sposa Sophie Beckett. Secondo i fan, dunque, la quarta stagione della serie tv potrebbe avere proprio Benedict Bridgerton come protagonista, adattando dunque per il piccolo schermo gli eventi del terzo romanzo della saga.

Quando esce Bridgerton 4?

Intervistata da The Hollywood Reporter, la showrunner Jess Brownell ha messo le mani avanti: la sceneggiatura è quasi ultimata, è vero, ma i lavori per realizzare la quarta stagione di Bridgerton richiederanno ancora tempo

«Stiamo lavorando per cercare di far uscire le stagioni più rapidamente, ma ci vogliono otto mesi per girarle e poi devono essere montate e poi doppiate in ogni lingua. E anche la scrittura richiede molto tempo, quindi abbiamo un ritmo di due anni».

Anche se si sta «cercando di accelerare», insomma, è probabile che Bridgerton 4 non uscirà prima del 2026.