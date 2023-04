Sony, lo smart TV low cost non è mai stato così economico: offerta top

Non solo schermi immensi adatti per stanze ampie, da guardare a metri e metri di distanza. Spesso e volentieri, infatti, si va alla ricerca di uno smart TV con display di dimensioni ridotte da mettere in cucina o, magari, nella camera dei ragazzi.

Il Sony BRAVIA KD-32W800, ad esempio, è uno smart TV con display da 32 pollici caratterizzato da un’eccellente qualità video e da funzionalità smart avanzate. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, lo smart TV del produttore giapponese diventa conveniente come non mai. Acquistandolo oggi potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino.

Smart TV Sony BRAVIA KD-32W800, 32 pollici con Android TV

Sony BRAVIA KD-32W800 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto e caratterizzato da un design elegante, lo smart TV del produttore giapponese garantisce una qualità d’immagine di alto livello. Merito del BRAVIA ENGINE, un motore di rendering che produce immagini in alta definizione e ottimizza le impostazioni dell’apparecchio per immagini ricche di contrasto e colori brillanti. Il risultato è immediatamente visibile: un realismo senza paragoni, degno di apparecchi decisamente più costosi.

Grazie alla piattaforma operativa Android TV, poi, sarà possibile installare decine e decine di app grazie alle quali accedere a contenuti di ogni genere: film, serie TV, eventi sportivi e molto altro ancora. Non solo: la compatibilità con Assistente Google permette di controllare le funzionalità del TV con semplici comandi vocali. Non avrai così bisogno del telecomando per avviare le app principali, cambiare canale e aumentare o diminuire il volume.

Non manca poi la possibilità di effettuare il mirroring dei contenuti di smartphone e PC in maniera istantanea: grazie all’integrazione con Google Chromecast sarà sufficiente premere un pulsante sul dispositivo mobile per vedere video, foto e applicazioni sullo schermo grande del TV.

Smart TV low cost Sony a prezzo bassissimo: sconto e prezzo

Uno smart TV piccolo e versatile, perfetto per essere utilizzato all’interno di una cucina o in camera da letto (o le stanze dei bambini). E vista l’offerta top di oggi, diventa un assoluto best buy di categoria. Il Sony BRAVIA KD-32W800 è disponibile con uno sconto del 33% sul listino, con il prezzo che scende di ben 150 euro. Acquistandolo oggi lo si paga solamente 299,00 euro anziché i 449,00 euro del prezzo consigliato.

