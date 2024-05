Smart TV: è arrivato il tasto magico

Mentre in Italia si discute ai massimi livelli della “prominence” dei telecomandi delle Smart TV, che potrebbe portare all’introduzione del “tasto di stato“, in USA si va dritti al sodo e vengono presentati nuovi prodotti, compreso un telecomando dotato di un “tasto magico” al quale si aggiunge un “tasto free“.

Basta fare un giro in uno degli oltre 10.000 store di Walmart, o direttamente sul sito della catena americana, per trovare in vendita un nuovo box TV smart basato su Android TV, con interfaccia Google TV e un nuovo telecomando. Il prodotto si chiama Watch Onn 4K Pro, con un nome che gioca sul brand Onn lanciato dalla stessa Walmart per vendere nei suoi store elettronica di consumo.

Il box Watch On 4K Pro

Watch Onn è un box Android TV dal prezzo popolare, appena 49,88 dollari, basato su una CPU quad core Cortex A55 con GPU Mali G31 MP2. ll dispositivo è dotato anche di 3 GB di RAM e 32 GB di storage, è compatibile con le reti WiFi 6 ed è certificato Dolby Vision e Dolby Atmos.

Si tratta, quindi, di un device di fascia media dal prezzo molto vantaggioso e le primissime recensioni sembrano premiarlo: gli utenti ne sono soddisfatti, in particolare per le sue prestazioni nel salto da un’app all’altra.

Il telecomando col tasto magico

Ma la vera novità di Watch Onn 4K Pro è il telecomando, che oltre ai tasti classici già presenti nelle Chromecast con Google TV prodotte dalla stessa Google e in altri dispositivi simili, ne ha alcuni in più.

Ci sono i tasti rapidi per YouTube, Netflix, Disney+ e Paramount+, ma anche un tasto con l’icona a forma di stella. Questo tasto, in USA, è stato già ribattezzato “magic button“, perché è l’unico personalizzabile dall’utente.

Nell’interfaccia software del nuovo dispositivo, infatti, è possibile scegliere se usare questo tasto per lanciare un’app a scelta tra quelle installate o se usarlo per cambiare la fonte d’ingresso della TV.

Ma c’è anche un altro tasto su questo telecomando, che a noi italiani potrebbe interessare molto: un grosso bottone azzurro con la scritta “Free TV” e che serve ad uscire dall’interfaccia smart per vedere la TV classica gratuita, che negli Stati Uniti non è via etere ma via cavo.

Un tasto del genere sarebbe proprio quello che l’AGCOM vorrebbe sui telecomandi delle TV vendute in Italia per dirimere la questione della prominence tra Digitale Terrestre e piattaforme di streaming. In USA non c’è nessuna legge che lo impone, ma a quanto pare Walmart ci ha pensato da sola.

Il nuovo tasto su tutte le Google TV?

Se stiamo parlando così approfonditamente di un tasto di un telecomando di un box TV che in Italia non verrà venduto mai, è semplicemente perché lo stesso tasto potrebbe arrivare entro pochi anni anche sulle altre TV con sistema operativo di Google.

L’ipotesi non è affatto campata in aria, perché all’interno del codice di alcune versioni beta Android TV 14, che verrà lanciato in versione ufficiale e definitiva da Google il 14 maggio durante la conferenza Google I/O 2024, c’è traccia proprio di questo nuovo tasto e dell’interfaccia per configurarlo.

Questo tasto, proprio come quello presente sul telecomando del box di Walmart, ha un’icona a forma di stella e viene definito “magic” all’interno del codice.

Da mesi, inoltre, girano indiscrezioni di una nuova Google Chromecast, più potente dell’attuale e con un nuovo telecomando, che però non è ancora arrivata e, forse, arriverà insieme ad Android TV 14.

Tutti i produttori di TV dotate di sistema operativo Android TV, quindi, avranno la possibilità di offrire ai loro clienti un telecomando dotato del nuovo tasto magico e, molto probabilmente, lo faranno. Almeno in USA, perché in Italia potrebbero non essere loro a scegliere il design del telecomando.