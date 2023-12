Smart TV LG: alcuni modelli cambiano interfaccia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

Buone notizie per chi ha in casa una Smart TV LG: l’azienda sudcoreana ha rilasciato una nuova versione di webOS, il sistema operativo destinato alle proprie smart TV. I device interessati da questo update sono quelli prodotti nel 2019 (quelli del 2020 sono già stati aggiornati a maggio) che, nonostante non siano più così recenti, ricevono la nuova interfaccia grafica a tutto schermo con la conseguente eliminazione della barra inferiore delle app, in favore della nuova interfaccia a tutto schermo.

Quali smart TV LG si aggiornano

L’interfaccia smart a tutto schermo è la normalità per quasi tutte le Smart TV, ma è arrivata sulle LG solo con il sistema operativo webOS 6.0, rilasciato nel 2021.

Grazie al nuovo pacchetto update, però, sono diversi i modelli di smart TV a marchio LG prodotti nel 2019 che si aggiornano alla nuova versione di webOS e, di conseguenza, cambiano l’interfaccia di gestione delle app. I modelli in questione sono:

Smart TV LG OLED

LG Serie B9

LG Serie C9

LG Serie E9

Smart TV LG LCD

LG SM98

LG SM95

LG SM90

LG SM86

LG SM85

LG UM7600

Questi televisori si aggiungono alla lista di quelli prodotti nel 2020 che LG ha già provveduto ad aggiornare alla nuova interfaccia qualche mese fa:

Smart TV LG OLED

LG Serie ZX

LG Serie GX

LG Serie CX

LG Serie BX

Smart TV LG NanoCell

LG Serie NANO90

LG Serie NANO85

LG Serie NANO80

Smart TV LG LCD

LG Serie UN85

LG Serie UN80

LG Serie UN74

LG Serie UN73

LG Serie UN71

Cosa cambia con l’update

L’update aggiorna i televisori LG di cui sopra con il firmware 05.40.09 che, ovviamente, li rende compatibili con la modalità a schermo intero.

Stando alle dichiarazioni di David Seperson, Director HE Marketing and Communications per LG in Corea, questo nuovo pacchetto di aggiornamenti non è solamente estetico ma ha anche delle ripercussioni sulle prestazioni del sistema operativo, ottimizzando la user experience e le impostazioni di navigazione al suo interno, rendendole più intuitive e in linea con le versioni più recenti di webOS.

Inoltre è importante ricordare che gli utenti avranno anche la possibilità di disabilitare la nuova interfaccia e per farlo, non basta fare altro che andare nelle impostazioni generali, andare sulla scheda Impostazioni Home e poi su Stile schermata Home avendo cura di selezionare la visualizzazione Base.

Il rilascio del nuovo firmware è già in corso e, nel giro di poche settimane, raggiungerà tutti i dispositivi prodotti nel 2019 presenti nella lista. L’utente non ha modo di forzare l’aggiornamento: dovrà solo attendere che il nuovo pacchetto sia pronto per il download.