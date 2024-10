Smart TV LG, più pubblicità anche sui vecchi modelli

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Cristian Dina/Shutterstock

L’advertising sulle smart TV sta diventando sempre più invadente e dopo l’annuncio di qualche settimana sugli screensaver con annunci pubblicitari sui televisori LG più recenti, la cosa è andata ben oltre e il colosso sudcoreano starebbe implementando lo stesso sistema anche sui modelli più datati con a bordo le vecchie versioni di webOS.

Le nuove pubblicità sulle smart TV LG

Stando a quanto condiviso dal sito FlatpanelsHD, lo stesso sito che alla fine di settembre aveva già parlato degli screensaver con la pubblicità, questi annunci stanno arrivando anche sui televisori più datati, con LG che sarebbe tornata indietro fino ai modelli prodotti nel 2020. Da quel che sappiamo, la “novità” ha riguardato gli LG GX OLED (risalenti al 2020), LG B1 OLED (la generazione 2021) e gli LG B2 OLED (arrivati sul mercato nel 2022).

Chiaramente, la fonte ha potuto analizzare solamente i modelli di cui abbiamo appena parlato ma non esclude che la nuova modalità di advertising possa arrivare anche su prodotti addirittura precedenti al 2020. Interessante notare, però, che questo cambiamento non viene menzionato nei dati dell’aggiornamento di sistema e viene attivata praticamente in automatico non appena si installa la nuova versione di webOS.

Come accade anche per i dispositivi più recenti, la pubblicità viene mostrata a tutto schermo come un vero e proprio screensaver appunto, che si avvia in automatico quando l’utente lascia aperta la home screen senza dare alcun input al televisore.

Sembra, inoltre, che questi annunci pubblicitari possano variare a seconda del paese o dell’area geografica in cui si utilizza il televisore; secondo il report di FlatpanelsHD, infatti, gli utenti potrebbero visualizzare pubblicità per gli LG Channels, i canali FAST dell’azienda sudcoreana, oppure sponsorizzate di vari prodotti come automobili, smartphone e così via.

Infine è importante ricordare che questa caratteristica può comunque essere disattivata in ogni momento andando su Impostazioni Home, poi su Generale, Sistema e infine su Impostazioni aggiuntive, avendo cura di disattivare gli annunci screensaver.

LG e il futuro dell’advertising

Come sottolineato dalla stessa LG, l’arrivo degli Scrennsaver Ads ha rappresentato un ulteriore passo avanti per l’advertising su smart TV, migliorando ulteriormente il coinvolgimento degli spettatori.

Con questa nuova modalità di pubblicità, infatti, l’azienda sudcoreana è riuscita a sfruttare a proprio vantaggio anche i “tempi morti” nell’utilizzo del televisore, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico che, incuriosito dagli annunci, vuole interagire con essi.

Del resto il colosso della tecnologia sta investendo molto nello sviluppo di webOS e di tutti i servizi legati all’intrattenimento e in un contesto come questo, con la maggior parte dei servizi web che si sono “convertiti” all’advertising, non stupisce il bisogno di elaborare nuove strategie per sfruttare al meglio ogni situazione per far fruttare al massimo gli sforzi compiuti.

Oltretutto, questo sistema operativo è ormai disponibile su decine e decine di prodotti (dalle smart TV ai monitor) che vengono utilizzati quotidianamente da milioni di utenti in tutto il mondo, tempi morti inclusi e con una diffusione del genere un annuncio pubblicitario difficilmente passa inosservato.