Smart TV Sony OLED 2023: caratteristiche e prezzi

Sony, diversamente da altri produttori di TV, non ha presenziato al recente CES di Las Vegas ed ha scelto di organizzare un evento ad hoc a Londra per presentare la sua nuova gamma di smart TV che arriveranno nel corso dell’anno. Come sempre, da qualche anno a questa parte, i modelli più attesi dagli appassionati di audio-video sono quelli con schermo OLED. Cioè, quest’anno, i Sony Bravia XR A95L e i Sony Bravia XR A80L con sistema operativo Android TV e interfaccia Google TV.

Sony Bravia XR A95L, caratteristiche tecniche

Nella gamma Sony Bravia XR debutta un nuovo modello QD-OLED: è il Sony Bravia A95L da 77 pollici. Questa Smart TV completa la gamma aggiungendosi ai modelli già a listino da 55 e 65 pollici. Ha un pannello QD-OLED (quantum dot OLED) con risoluzione 4K e refresh di 120 Hz, che secondo Sony è in grado di raggiungere un picco di luminosità in HDR fino a circa 2.000 nit. Sony garantisce la compatibilità Dolby Vision anche a 120 Hz.

Per tenere al fresco il pannello anche a luminosità massima, Sony ha inserito all’interno dello chassis una lastra per dissipare il calore, mentre il nuovo modello viene dotato anche di un nuovo rivestimento antiriflesso, utile a migliorare la riproduzione del nero e dei dettagli molto scuri quando c’è una forte luce ambientale che disturba la visione.

La qualità dell’immagine viene migliorata dall’azione del Cognitive Processor XR, che gestisce una serie di nuovi algoritmi inseriti un set chiamato "XR Clear Image". Tutti sono destinati a migliorare l’immagine, ad esempio ottimizzando l’upscaling, o riducendo l’effetto blur e il banding nelle scene in movimento.

Per quanto riguarda l’audio, debutta l’Acoustic Surface: dietro al pannello sono posizionati degli attuatori e il suono viene riprodotto dal punto dello schermo dove, in quel preciso momento, c’è l’azione. Tramite la funzionalità "Acoustic Center Sync", poi, si possono sfruttare insieme alla TV alcune soundbar e speaker compatibili: in questo caso lo schermo funge da diffusore centrale e il resto viene gestito dalla soundbar, offrendo di conseguenza un suono più tridimensionale e coinvolgente.

Sony pensa anche i videogiocatori, in particolare a quelli con una console PlayStation 5, con le funzioni "Auto HDR Tone Mapping" e "Auto Genre Picture Mode" che adattano i parametri delle immagini in base ai contenuti riprodotti (giochi, ma anche film e serie TV in streaming).

Anche su Sony Bravia XR A95L è disponibile la piattaforma Bravia Core, che offre film e serie TV con un bitrate fino a 80 Mbps e in alcuni casi anche in formato IMAX Enhanced. Novità di questa nuova gamma, è la compatibilità anche con Dolby Atmos, oltre che DTS.

Il modello A95L è l’unico ad integrare la Bravia Cam, una webcam che consente di effettuare chiamate videochiamate tramite Google Duo e che viene usata anche per regolare automaticamente l’immagine e l’audio in base all’ambiente della stanza e alla posizione di chi sta guardando la TV.

Grazie alla Bravia Cam la TV è tra l’altro anche in grado di ottimizzare i consumi energetici e di accettare i comandi gestuali dell’utente (ma si possono usare anche quelli vocali).

Sony Bravia XR A80L caratteristiche tecniche

La serie di Smart TV Sony Bravia XR A80L sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 77 e 83 pollici. I televisori, provvisti di pannello WOLED (cioè con pixel bianco separato per aumentare la luminosità) con tecnlogia OLED.EX, sono tutti con refresh a 120 Hz (ma Dolby Vision fino a 60 Hz) e hanno lo stesso Cognitive Processor XR della serie A95L.

Anche in questo caso il gestisce gli algoritmi "XR Clear Image", l’HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision, IMAX Enhanced), l’upscaling e l’elaborazione del suono, in questo caso un sistema Acoustic Surface Audio+ con una configurazione a 3.2 canali.

A livello di interfacce di connessione troviamo le stesse del modello A95L, ovvero 4 porte HDMI di cui 2 nello standard HDMI 2.1, una LAN Ethernet, il Wi-Fi e il Bluetooth. Anche in questo caso il sistema operativo è Android TV con interfaccia Google TV.

Sony Bravia OLED 2023: disponibilità e prezzi

Al momento Sony non ha ancora svelato il prezzo delle nuove smart TV e neanche la disponibilità sul mercato italiano.