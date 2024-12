Amazon, questo è lo smartphone da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: Blackview

Per questo ultimo weekend del 2024 Amazon ha fatto le cose in grande e ha lanciato delle promo speciali da non farsi assolutamente scappare. Una di queste offerte riguarda il Blackview WAVE 8, smartphone poco conosciuto finora, ma con un grande potenziale. Oltre ad avere una scheda tecnica equilibrata, il telefono cattura l’attenzione soprattutto per la promo disponibile oggi su Amazon. Infatti, sul sito di e-commerce è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. A un primo buono sconto di 110 euro puoi aggiungere un secondo coupon che ti fa risparmiare un altro 50%. In questo modo lo sconto totale sfiora l’80% e risparmi più di 300 euro.

Non si tratta di un errore di battitura o di una truffa: lo sconto è realmente dell’80%. Un prezzo ottimo per uno smartphone con uno schermo grande e molto fluido, un processore potente e una fotocamera principale prodotta direttamente da Samsung. Il classico telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato e che si rivela perfetto per chi vuole spendere poco per acquistare un nuovo telefono.

Blackview WAVE 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che si vede pochissimo volte su Amazon e solo per questo motivo sarebbe da approfittarne subito. Andiamo con ordine: da oggi è disponibile il Blackview WAVE 8 a un prezzo di 99,99 euro, con uno sconto totale del 76% che fa risparmiare più di 300 euro rispetto a quello presente in pagina. La promo si compone di due buoni sconto da applicare direttamente nella pagina prodotto: il primo abbassa il prezzo di 110 euro, mentre con il secondo risparmi un altro 50%. Il nostro consiglio è di approfittarne immediatamente: i coupon sconto hanno una durata limitata e potrebbero terminare da un momento all’altro.

La disponibilità del telefono è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, avete a disposizione i classici quindici giorni di tempo.

Blackview WAVE 8: le caratteristiche tecniche

Probabilmente il nome di questo telefono vi dirà poco, ma vi basta sapere che Blackview è una delle aziende che sta crescendo maggiormente in questi ultimi anni, grazie soprattutto a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Proprio come questo Blackview WAVE 8.

Un telefono che, come abbiamo già detto, fa dell’equilibrio la sua caratteristica principale. Partiamo dall’ottimo schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 90 Hz, il che lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Il processore octa-core non dà problemi con nessuna tipologia di app e i 4 GB di RAM e i 256 gigabyte di memoria interna sono più che sufficienti. Lo spazio di archiviazione può anche essere ampliato utilizzando una scheda microSD fino a 2 terabyte, mentre la RAM può arrivare fino a 12 gigabyte con la funzione "RAM virtuale".

Non delude nemmeno il comparto fotografico grazie a un sensore principale da 13 megapixel prodotto da Samsung e che assicura scatti e video in alta risoluzione. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche utili strumenti per migliorare la qualità dei ritratti e delle immagini.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi sforzi. A bordo trovi Android 14 e tutta la suite di app di Google.

